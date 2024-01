"Bị cáo ký chứ không đọc"

Cũng theo cáo trạng, căn cứ Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong hình sự cấp bộ, số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí tại thời điểm ngày 21-10-2015 là hơn 5,6 tỉ đồng; số tiền chênh lệch tại thời điểm khởi tố vụ án (ngày 6-1-2022) là hơn 356 tỉ đồng. Đến nay, bị can Nguyễn Chiến Thắng và gia đình đã tự nguyện nộp 20 triệu đồng; những bị can còn lại tự nguyện nộp lần lượt số tiền 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.