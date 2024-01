Toà bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 9 năm tù với cựu Cục phó Trần Hùng

Tối 23/1, sau 2 ngày xét xử, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù với bị cáo Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường về tội Nhận hối lộ.

HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) từ 10 năm còn 8 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tương tự, bị cáo Lê Việt Phương (cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường số 17) được chuyển hình phạt từ 30 tháng tù giam sang cho hưởng án treo. Nhiều bị cáo khác cũng được tòa chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt hoặc tuyên án treo.

Bị cáo Trần Hùng bị toà phúc thẩm tuyên y án 9 năm tù giam.

Trước đó, được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Trần Hùng tiếp tục kêu oan: "Nếu như thực sự tôi nhận hối lộ, tôi sẵn sàng nhận mức hình phạt cao nhất của tội nhận hối lộ. Tôi khẳng định tôi không có tội, tôi vô tội".

Bị cáo Trần Hùng bày tỏ tin tưởng HĐXX sẽ xem xét công tâm, khách quan. Cựu Cục phó Quản lý thị trường cũng khẳng định mình "luôn tin tưởng và thượng tôn pháp luật, không bao giờ mất niềm tin".

Khi bào chữa cho cựu Cục phó Trần Hùng, các luật sư cho rằng không có chứng cứ thể hiện ông Hùng nhận 300 triệu đồng của người bán sách lậu là Cao Thị Minh Thuận. Người giúp Thuận đưa tiền là Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) liên tục thay đổi lời khai về việc đưa hối lộ. Về thời gian đưa hối lộ, Hải khai ông Hùng đang ở nhà vì có giỗ…

Bản án phúc thẩm bác các quan điểm trên, cho rằng bị cáo Trần Hùng là Tổ trưởng Tổ 304 Tổng cục Quản lý thị trường nên là người có chức vụ quyền hạn theo Luật Phòng chống tham nhũng. Đại diện Quản lý thị trường cũng từng có lời khai, Trần Hùng là lãnh đạo Tổ 304, thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, ý kiến của bị cáo Hùng có thể coi là ý kiến của Tổng cục trưởng nên phải chấp hành.

Trần Hùng không thừa nhận cầm tiền nhưng chính bị cáo cũng có lời khai thể hiện, ngày 14/7/2020, Hải đặt vấn đề cảm ơn Tổ 304 số tiền 400 triệu để bỏ qua vi phạm nhưng Hùng từ chối. Hôm sau, Hải mang túi nilon đựng tiền đến cho Hùng và cũng bị từ chối.

Tòa án xét thấy, các nhân chứng Kiều Nghiệp và Nguyễn Văn Kim (đồng nghiệp của Trần Hùng), khai họ thấy Hải cầm túi linon màu đen vào phòng làm việc của Hùng. Sau đó, Hải gọi điện thoại để Hùng nói chuyện điện thoại, hướng dẫn Thuận khai báo.

Lời khai của các nhân chứng Nghiệp, Kim phù hợp với lời khai của bị cáo Thuận và Hải cũng như trích xuất dữ liệu điện thoại. Do vậy, có đủ cơ sở xác định Hải đã mang 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận đưa cho Trần Hùng.

Bị cáo Hùng đã hướng dẫn Cao Thị Minh Thuận khai báo về nguồn gốc sách lậu, từ hàng sản xuất sang hàng ký gửi để không bị xử lý hình sự, chỉ bị xử lý hành chính. Trần Hùng còn gọi điện cho bị cáo Lê Việt Phương, khi đó Đội phó Đội Quản lý thị trường số 17, là người phụ trách vụ việc của Cao Thị Minh Thuận, yêu cầu Phương "xử lý nhẹ".

Như vậy, Trần Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ 300 triệu đồng. Tòa sơ thẩm tuyên 9 năm tù là đúng, không oan và bị cáo Hùng không xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa phúc thẩm không xem xét giảm nhẹ.

Quan điểm từ các luật sư bào chữa cho Trần Hùng là không có cơ sở. Văn bản do phạm nhân cùng buồng giam với Trần Hùng thể hiện Nguyễn Duy Hải được công an dụ dỗ vu khống cho bị cáo Hùng là không có giá trị do không được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc được thu thập đúng trình tự tố tụng.