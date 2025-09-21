Bị cấm mang lên máy bay, 1 gia đình Trung Quốc ăn hết 5,5kg sầu riêng trong 30 phút: Cái kết sau đó mới hết hồn!

Một gia đình đến từ Trung Quốc vừa trải qua kỷ niệm "nhớ đời" trong chuyến du lịch Thái Lan, sau khi mua sầu riêng làm quà nhưng lại bị từ chối mang lên máy bay.

Anh Lý, thành viên trong gia đình này cho biết sự việc xảy ra hôm 16/9 tại sân bay quốc tế Chiang Mai. Trước chuyến bay, bố anh mua 5,5kg sầu riêng tươi, đóng trong hộp để mang về Trung Quốc. Tuy nhiên, khi làm thủ tục, cả gia đình được thông báo loại quả này bị cấm đưa lên máy bay do mùi quá nồng.

Trước tình huống bất ngờ, họ chỉ có 2 lựa chọn: hoặc bỏ đi toàn bộ số sầu riêng, hoặc cố gắng ăn hết ngay tại chỗ. Không muốn phí công phí tiền, cả gia đình quyết định đứng ngay ngoài cửa sân bay, chia nhau ăn sạch trong vòng khoảng 30 phút.

Video được chính gia đình ghi lại cho thấy ban đầu, ai nấy đều khá hào hứng. Nhưng chỉ sau vài múi, tốc độ ăn chậm dần, nét mặt bắt đầu mệt mỏi. Anh Lý cho biết mỗi người phải ăn tới 4-5 múi to, khiến anh gần như "sợ hãi" mỗi khi nhìn thấy thêm sầu riêng được đưa tới. "Tôi đã ăn nhiều đến mức không muốn thấy sầu riêng thêm lần nào nữa", anh thừa nhận.

"Khổ sở" chưa dừng lại ở đó. Sau khi lên máy bay, mùi sầu riêng vẫn bám theo gia đình. Nhiều hành khách thậm chí tưởng rằng có ai lén mang sầu riêng vào cabin, và phàn nàn về mùi khó chịu. Anh Lý kể, cả nhà chỉ biết im lặng, cúi đầu xấu hổ và liên tục xin lỗi vì mùi hương "ám ảnh" toả ra mỗi khi họ mở miệng nói chuyện.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người vừa bật cười vừa bày tỏ sự đồng cảm:

- "Tôi đoán gia đình này sẽ không thèm đụng tới sầu riêng trong một thời gian dài."

- "Không thể tưởng tượng nổi mùi trong cabin lúc đó như thế nào."

- "Nhìn cảnh này làm tôi nhớ tới cảnh Vương Bảo Cường cố uống sữa, buồn cười quá!"

Thực tế, những tình huống “ăn cho hết” tại sân bay không phải là hiếm. Trước đây, từng có không ít du khách lâm vào cảnh tương tự, buộc phải bỏ lại hoặc cố gắng xử lý ngay tại chỗ những món quà mang theo, từ trái cây, thịt nguội cho đến cả bánh đặc sản mua về cho người thân. Vừa lãng phí, vừa gây áp lực tâm lý, những sự cố kiểu này thường để lại nỗi tiếc nuối xen lẫn cảm giác bi hài.

Với gia đình Trung Quốc phải ăn hết 5,5kg sầu riêng, câu chuyện chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm không thể nào quên - vừa hài hước, vừa có phần ám ảnh - mỗi khi họ nhắc lại chuyến đi ấy. Nhưng trên hết, đây cũng là một lời nhắc nhở cho bất kỳ ai khi đi du lịch: hãy tìm hiểu thật kỹ quy định hàng không về những gì được mang và không được mang lên máy bay. Chuẩn bị trước một chút có thể giúp hành trình suôn sẻ, tránh cảnh “dở khóc dở cười” ngay tại sân bay.