Những cái tên như "Nàng dâu bỏ trốn của tổng tài", "Trùng sinh làm ái nữ nhà tài phiệt" hay "Gã đầu gấu trường học ép tôi hẹn hò" là vài ví dụ đang được bày bán ở các cửa hàng gần trường và trên sàn thương mại điện tử, giá rẻ chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 4.000 đồng)

Khi điện thoại bị cấm mang vào lớp, cơn ghiền phim ngắn của học sinh Trung Quốc không biến mất, mà chuyển sang một hình thức không ngờ: giấy. Gần đây, "phim ngắn bằng giấy" bùng nổ trong giới học sinh tiểu học, là những bản in dài nửa mét chứa các cảnh phim ngắn, gấp kiểu đàn xếp thành hình một chiếc smartphone.

Những cái tên như "Nàng dâu bỏ trốn của tổng tài", "Trùng sinh làm ái nữ nhà tài phiệt" hay "Gã đầu gấu trường học ép tôi hẹn hò" là vài ví dụ đang được bày bán ở các cửa hàng gần trường và trên sàn thương mại điện tử, giá rẻ chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 4.000 đồng), theo truyền thông trong nước đưa tin hôm thứ Hai.

Thiết kế gấp kiểu đàn xếp khiến chúng dễ giấu và mang lọt vào trường. Mỗi tập giấy thường gom cảnh từ nhiều tập phim, ghép ảnh chụp màn hình với lời thoại được in kèm.

Dán nhãn đồ chơi để né kiểm duyệt

Từ năm 2021, Bộ Giáo dục Trung Quốc ra thông báo cấm học sinh tiểu học và trung học mang điện thoại vào lớp, điện thoại mang tới trường phải gửi lại nhà trường giữ. Đến năm 2025, quy định được siết chặt hơn, cấm điện thoại và các thiết bị điện tử trong lớp như một phần của sáng kiến chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh.

Vấn đề nằm ở nội dung. Dù nhiều cuốn chứa tình tiết người lớn, thô tục và bạo lực, chẳng hạn trong "Nàng dâu bỏ trốn của tổng tài", nữ chính ngủ với một CEO danh tiếng rồi trở thành đối tượng ghen tị của bạn bè, "phim ngắn bằng giấy" lại được rao bán dưới mác đồ chơi. Một số bao bì còn dẫn tiêu chuẩn an toàn đồ chơi vốn đã lỗi thời hoặc không áp dụng cho một tập giấy.

Chính chiêu này giúp người bán, những người chưa hề xin phép nhà sản xuất phim ngắn để in và phát hành nội dung, né được luật bản quyền.

Một ngành tỷ đô bị "chảy máu"

Quy mô của thị trường phim ngắn Trung Quốc giải thích vì sao hiện tượng này đáng chú ý. Tính đến tháng 12 năm ngoái, số người xem phim ngắn ở nước này đạt gần 664 triệu. Ước tính của ngành cho thấy giá trị sản lượng thất thoát do vi phạm bản quyền có thể lên tới 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 77.400 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhiều phụ huynh lo ngại nội dung người lớn không qua bất kỳ khâu kiểm duyệt nào lại dễ dàng đến tay trẻ nhỏ, và những câu chuyện kiểu này có thể tác động xấu tới cách hình thành giá trị sống của con họ.

Trên mạng xã hội Weibo, một hashtag về "phim ngắn bằng giấy" đã thu hút hơn 170 triệu lượt xem tính đến thứ Năm. Nhiều người khen đây là ý tưởng sáng tạo, gọi nó là "một kiểu truyện tranh mới", số khác chỉ trích việc phơi bày trẻ vị thành niên trước nội dung độc hại. "Sản phẩm kiểu này cần được kiểm soát chặt. Đừng để nó đầu độc trẻ con", một người dùng viết.

Theo Sina