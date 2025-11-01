Bị cả cõi mạng đùa giỡn, Lệ Quyên viết tâm thư - Hồ Ngọc Hà đáp trả 2 chữ

Hot nhất làng nhạc Việt hiện tại chắc chắn chính là khoảnh khắc "oét nốt" của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Trong một sự kiện nhãn hàng, Hồ Ngọc Hà trình diễn live cùng ban nhạc. Ở phần cao trào ca khúc Khi Xưa Ta Bé (Bang Bang), nữ ca sĩ thử thách bản thân bằng đoạn lên nốt cao, chạy nốt liên tục với kỹ thuật khó. Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc ấy, Hồ Ngọc lại bị phô nốt. Chỉ 18 giây nhưng đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng”, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành tâm điểm bàn tán.

18 giây "oét nốt" viral của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà bị cả cõi mạng trêu đùa. Nhiều bình luận hài hước nói về khoảnh khắc này. Điển hình như “Ngại hết cả Hồ Ngọc Hà”, một bình luận hài hước phần nào nói lên sức lan tỏa của màn trình diễn. Một số người nhận xét Hồ Ngọc Hà vẫn giữ phong thái tự tin, dù có lẽ cô cũng… hơi đỏ mặt khi xem lại sự cố oét nốt này. Nhưng bên cạnh những bình luận vui vẻ, vẫn có luồng ý kiến khắt khe cho rằng giọng hát của Hồ Ngọc Hà không còn ổn định như trước, kỹ năng xử lý nốt cao có phần “cố quá”.

Hồ Ngọc Hà bị cả cõi mạng trêu đùa

Sau sân khấu của Hồ Ngọc Hà, những phiên bản Khi Xưa Ta Bé của Lệ Quyên lại bất ngờ viral trở lại

Sau sân khấu của Hồ Ngọc Hà, những phiên bản Khi Xưa Ta Bé của Lệ Quyên lại bất ngờ viral trở lại. Lệ Quyên vốn được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà”, giọng hát nội lực và kỹ thuật vững vàng. Với ca khúc Khi Xưa Ta Bé, những nốt cao và đoạn luyến phức tạp dường như không thể làm khó cô. Các đoạn video cũ của Lệ Quyên được chia sẻ dày đặc với bình luận: “Nghe Hồ Ngọc Hà xong phải qua Lệ Quyên để chữa lành”, “Đoàn mình qua Lệ Quyên hết chưa”, “Từ Hà Hồ qua Lệ Quyên ạ”.

Tâm thư của Lệ Quyên gây chú ý

Giữa lúc cả cõi mạng bàn tán về Hà Hồ và Lệ Quyên, khuya ngày 1/11, "nữ hoàng phòng trà" đăng tải bộ ảnh đính kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý. Lệ Quyên cho biết, bản thân sinh ra để hát và luôn xem âm nhạc là nghề nghiệp gắn bó trọn đời. Suốt 26 năm làm nghề, cô “trộm vía” hiếm khi mắc lỗi, tuy nhiên vẫn thừa nhận không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối, chỉ là bản thân cố gắng để sai sót ít nhất có thể.

Dòng trạng thái của Lệ Quyên:

"Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát.

26 năm nay, trộm vía tỷ lần là ít mắc lỗi nhưng ko phải ko có. Chỉ là ít thôi.

Ko riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được.

Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ. Miễn sau lúc chưa hoàn hảo, ta lượng sức mình, làm mọi thứ vừa vặn, đúng sức của ta, thế là luôn an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay thôi.

Giống như tớ, tiếng anh chỉ đủ giao tiếp khi đi nước ngoài để tự vệ nên chả bao giờ dám hát bài tiếng Anh nào."

Tâm thư của Lệ Quyên chia sẻ về góc nhìn nghề nghiệp. Không trực tiếp nhắc tên ai, nhưng với nội dung này, dân tình lập tức "khoanh vùng" Hồ Ngọc Hà. Sau tâm thư của Lệ Quyên, sáng 1/11, Hồ Ngọc Hà có động thái mới.

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân, nữ hoàng giải trí cập nhật bộ ảnh được chụp tại sự kiện send-off của Hoa hậu Hương Giang. Bộ ảnh khoe trọn cá tính, khí chất quyền lực và sắc vóc đỉnh cao của Hồ Ngọc Hà. Nhưng, tâm điểm chú ý lại va vào 2 chữ "Bang Bang" ở phần mô tả. Không trốn tránh, Hồ Ngọc Hà chọn cách "var thẳng" giữa lúc bị cả cõi mạng trêu chọc vì "oét nốt" ở 2 chữ "bang bang". Dưới bình luận, người hâm mộ lẫn NTK thân thiết Lý Quý Khánh để lại lời động viên Hồ Ngọc Hà. Lý Quí Khánh cũng tiết lộ nguyên nhân đằng sau màn "oét nốt", là vì Hồ Ngọc Hà đang bị sốt và bị tắt tiếng. Dù có sự cố, nhưng chí ít là nữ ca sĩ dám hát live.

Cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà, Lý Quí Khánh tiết lộ nữ hoàng giải trí bị sốt

Hồ Ngọc Hà là một trong số ít ca sĩ thế hệ 8x có thể cân bằng cả hai yếu tố: vocal và trình diễn. Ở thời kỳ đầu sự nghiệp, cô nổi bật với dòng nhạc pop dance, vừa hát vừa nhảy cực sung trong loạt hit như Xin Hãy Thứ Tha, What is Love, Keep Me In Love, Destiny,... Khi bước vào giai đoạn chín muồi, Hồ Ngọc Hà chuyển hướng sang phong cách vocal ballad, xây dựng thương hiệu Love Songs - chuỗi đêm nhạc được đầu tư bài bản, khẳng định hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc.

Việc Hồ Ngọc Hà dám thử sức ở những đoạn nốt khó, dù đôi khi “trượt”, cũng cho thấy tinh thần cầu tiến. Một clip viral có thể khiến “ngại hết cả Hồ Ngọc Hà”, nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng dù chỉ vài giây, cái tên Hồ Ngọc Hà vẫn đủ khiến cả mạng xã hội phải dậy sóng.

Bộ ảnh thần thái của Hồ Ngọc Hà: