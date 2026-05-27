Bị buộc thôi học vì nghèo, cậu bé trong ảnh đen trắng giờ là đại gia showbiz, sở hữu bí quyết dạy con cực khéo

Một bức ảnh cũ nhuốm màu thời gian thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Giữa nhóm những đứa trẻ lam lũ đang đứng tựa vào gốc cây, những khán giả tinh ý đã nhanh chóng nhận ra cậu bé có ánh mắt lanh lợi ở chính giữa chính là danh hài Trường Giang.

Chú thích ảnh

Nghệ sĩ Trường Giang hiện là một trong những gương mặt hàng đầu của làng giải trí Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau hào quang của một ngôi sao hạng A là một tuổi thơ đầy vết xước.

Sự thiếu vắng bàn tay mẹ khiến các anh em Trường Giang phải tự lập từ rất sớm. Gánh nặng cơm áo lớn đến mức ngay cả khi đã hai lần thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh, anh vẫn phải ngậm ngùi bị buộc thôi học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí. Trong những năm tháng ở nhà trọ tồi tàn, anh từng dán ba chữ "Phải nổi tiếng" lên chiếc tủ lạnh cũ được tặng.

Đi qua giông bão, Trường Giang giờ đây đã có một tổ ấm viên mãn bên diễn viên Nhã Phương. Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, nam danh hài xứ Quảng còn nhận được vô số lời tán thưởng từ các bậc phụ huynh bởi phương pháp dạy con cực khéo. Sau nhiều năm tích lũy, Trường Giang hiện cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, bao gồm các bất động sản giá trị.

Nói "Không" với chiếc bẫy công nghệ

Thời gian trước, nam danh hài từng gây bão khi đưa con đi học hay ngồi chơi trong bể bơi phao trên sân thượng. Mỗi khi Nhã Phương bận, Trường Giang cũng đảm nhận vai trò bảo mẫu chuyên nghiệp của Destiny. Anh còn từng ngồi cặm cụi cả sáng để lắp ráp xe đạp cho con gái.

Khi cậu con trai nhỏ ra đời, Trường Giang cũng tranh thủ mọi khoảnh khắc được gần gũi, tương tác với con. Anh đồng hành cùng con trên cương vị một người cha, một người bạn, cùng con khôn lớn mỗi ngày.

Trong việc nuôi dạy con cái, Trường Giang và Nhã Phương đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ con trước những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Các nội dung công nghệ dạng video đều được bố mẹ kiểm soát chặt chẽ để phù hợp với lứa tuổi, chỉ giới hạn trong các kênh chọn lọc như dạy học tiếng Anh, vẽ tranh hoặc hướng dẫn làm đồ chơi.

Nhờ sự định hướng khoa học này, con gái Destiny không chỉ phát triển tư duy lành mạnh mà hiện tại cô bé còn có thể học thêm cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Thay vì để con "giao tiếp" với màn hình điện thoại, Trường Giang luôn ưu tiên cùng con vận động, đi bộ, chạy nhảy ngoài sân để giúp bé phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Khi được hỏi về bí quyết giáo dục con, Trường Giang từng chia sẻ một câu chuyện xúc động: “Khi đi học, một bạn hỏi con sau này ước mơ làm gì? Con về nhà hỏi tôi. Tôi chỉ nói rằng con phải trở thành người tốt. Tôi yêu thích khoảng thời gian sau giờ làm việc cùng nói chuyện, kể những câu chuyện về tình yêu thương, lòng biết ơn cho con nghe”.

Đi qua giông bão, Trường Giang giờ đây đã có một tổ ấm viên mãn bên diễn viên Nhã Phương.

Đối với nam danh hài, cuộc sống khi làm cha khác biệt hoàn toàn so với thời độc thân. Anh nhận ra rằng, giáo dục cốt lõi không nằm ở những lời rao giảng giáo điều mỗi ngày về cách đi đứng, nói năng. Trẻ con học bằng cách quan sát.

Nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ: "Con nít là tờ giấy trắng, mình sống với nó thế nào thì nó sẽ trở thành như thế. Mình yêu thương nó thì nó yêu thương mình, mình làm việc xấu thì nó thấy nó cũng làm việc xấu y chang. Mình ngồi ăn cơm với thái độ trân trọng chén cơm thế nào thì nó cũng như vậy. Chứ mình ăn con cá thấy tanh, bỏ thùng rác thì con cũng làm y chang. Mình ăn miếng thịt mình chê dở quá, con mình cũng có thái độ y chang vậy.

Chính vì vậy, dù bận rộn đến mấy, nam nghệ sĩ vẫn giữ thói quen tự tay nấu cơm cho gia đình. Anh hạnh phúc kể, có những hôm đi làm về trễ, vợ anh dù đang ăn kiêng nhưng vẫn ngồi chờ bên mâm cơm, cầm một vài miếng ăn cho vui. Với Trường Giang, một ngôi nhà nhất định phải có lửa: "Bếp lửa quan trọng lắm, đó là sự kết nối. Con gái luôn thấy điều đó". Hơi ấm từ gian bếp và sự gắn kết của cha mẹ chính là bệ phóng vững chắc nhất để nuôi dưỡng nên một đứa trẻ hạnh phúc và tử tế.