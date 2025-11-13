Bị bố mẹ phản đối kết hôn với thiếu gia giàu có, đẹp trai và kém 6 tuổi, 1 tháng sau cô gái chết lặng khi biết 1 sự thật

Một cô gái họ Vương, 31 tuổi, sống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã xảy ra xô xát dữ dội, thậm chí là đánh nhau với bố mẹ, chỉ vì muốn kết hôn với người bạn trai kém mình 6 tuổi mà cô cho là thiếu gia. Sự việc được công khai đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cô Vương khăng khăng rằng mình và bạn trai yêu nhau thật lòng, còn lên kế hoạch sang Anh gặp mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên, bố mẹ cô nghi ngờ người này là kẻ lừa đảo, bởi vì con gái họ từng bị đàn ông lừa hàng trăm triệu đồng, bán hết ba căn nhà mà vẫn không tỉnh ngộ. Một tháng sau sự việc, cô Vương đã xuất hiện, cúi đầu xin lỗi và thừa nhận mình phát hiện bạn trai đã ngoại tình.

Chương trình Tiểu Lị Giúp Đỡ của Đài Phát thanh và Truyền hình Dân sinh Hà Nam đưa tin, lúc đó cô Vương cho biết bạn trai cam kết nếu cô đưa trước 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ VND) làm của hồi môn, gia đình anh ta sẽ đáp lại bằng 600.000 Nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ VND) tiền sính lễ, và nói rằng bố mẹ anh đang sống ở Anh.

Tuy nhiên, phóng viên điều tra phát hiện ra rằng, hộ khẩu thực tế của người bạn trai này là ở Hà Nam, Trung Quốc, bố anh ta cũng đang làm việc tại địa phương, chứ không hề ở Anh. Gia đình bạn trai cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện tình cảm này.

Bố mẹ cô Vương nghi ngờ con gái đã rơi vào bẫy lừa đảo, nhưng không ngờ cô con gái lại vì bạn trai mà quay lưng, trở mặt với hai đấng sinh thành. Cô không chỉ xô xát với bố mẹ trong nhà mà còn dùng kéo đập phá cửa, làm vỡ hết đồ cổ trong nhà.

Một tháng sau, cô Vương chủ động liên hệ với phóng viên, tiết lộ rằng mình đã cắt đứt quan hệ với bạn trai. Anh ta đổi ảnh đại diện thành màu đen, và cô phát hiện anh ta cùng lúc qua lại với nhiều cô gái khác, thậm chí còn đăng ảnh chụp chung và dùng đồ đôi với những người khác. Cô phẫn nộ chỉ trích bạn trai "quá kinh tởm" và tố cáo anh ta ngoại tình.

Sau đó, cô Vương thừa nhận đã nói dối trong buổi phỏng vấn trước. Thực tế, cô đã đưa hết tổng cộng khoảng 900.000 Nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ VND) thu được từ việc bán nhà cửa và xe cộ cho bạn trai sử dụng. Cô giải thích rằng lúc đó cô bị đe dọa nên không dám nói ra sự thật, và cúi đầu xin lỗi công chúng.

Phóng viên gọi lại số điện thoại của người bạn trai, nhưng ngay khi biết đó là phóng viên, đối phương lập tức cúp máy. Cuối cùng, cô Vương đã tỉnh ngộ, cho biết "đến cả thân phận của anh ta cũng là giả" và cô sẽ trình báo công an để xử lý vụ việc, đồng thời cảnh báo mọi người cảnh giác với những cạm bẫy lừa đảo tình cảm.

