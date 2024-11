Ngày 14/11, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Nguyễn Thị An (SN 1995, Andrea Aybar, hay còn gọi là An Tây). Theo đó, An Tây bị điều tra về hai hành vi gồm Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi bị bắt tại cơ quan công an, người mẫu An Tây tỏ ra ân hận vì hành vi sai trái của bản thân.

Tại cơ quan công an người mẫu An Tây cho biết những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều và đã nhận ra lỗi lầm của bản thân. Cô cũng cho hay đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, biết lỗi sai của mình và hứa sẽ không bao giờ mắc phải nữa. Nữ người mẫu cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cơ quan điều tra...

"Em nghĩ là em đã mất hết sự nghiệp. Em nghĩ mình cũng không có cơ hội để làm lại. Em đã biết lỗi lầm của bản thân rồi ạ", nữ người mẫu trẻ khóc nức nở trên truyền hình VTV.

Bên cạnh đó, An Tây cũng khuyên "các bạn trẻ và các bạn làm nghệ thuật là không bao giờ thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần".

An Tây tại cơ quan công an - Ảnh: CA TPHCM

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi này cùng An Tây còn có Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, KOL, hot Tiktoker được biết đến là "cô tiên từ thiện").

Theo Công an TP HCM, đây là kết quả quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16/3/2023 (chuyên án VN10).

Trước đó, chiều 9/11, công an đã bất ngờ kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, phát hiện người mẫu An Tây cùng một số bạn bè có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy. Kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy.

Cùng thời gian này, Công an quận Tân Bình cũng kiểm tra địa điểm trên địa bàn phát hiện ca sĩ Chi Dân nghi vấn dùng chất ma túy; công an cũng phát hiện và bắt giữ "cô tiên" Trúc Phương sử dụng chất ma tuý.

Bước đầu, công an xác định ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên" Trúc Phương cùng nhiều người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến chuyên án VN10, đến nay, Công an TP HCM đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 người, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, các nghi phạm, nghi can đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Andrea Aybar (hay còn gọi là An Tây) có quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sinh sống từ nhỏ ở Việt Nam cùng bố và em trai. An Tây có gương mặt ưa nhìn cùng chiều cao nổi bật nên khá thành công trong vai trò người mẫu tại Việt Nam.

Với việc sở hữu hơn 4,7 triệu người theo dõi trên TikTok đã đem lại cho cô nàng nguồn thu nhập tốt, ổn định. Trên mạng xã hội, An Tây thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, diện đồ hiệu đắt đỏ và check-in những địa điểm sang trọng.