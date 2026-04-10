Bị bạn trai "tác động vật lý" khi tranh cãi, cô gái trẻ làm điều dại đột

Một phụ nữ trẻ được cho là đã tìm cách tự tử bằng việc nhảy xuống sông Hằng sau khi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai tại bến Bhadaeni Ghat (Varanasi, Ấn Độ) vào tối 7/4, khiến những người xung quanh hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h khi cặp đôi đang ngồi bên bờ sông. Trong lúc tranh cãi gay gắt về một vấn đề chưa được tiết lộ, nam thanh niên được cho là đã tát cô gái, khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp.

Chỉ ít giây sau, người phụ nữ bất ngờ đứng dậy, tiến thẳng ra phía sông và nhảy xuống nước trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Toàn bộ diễn biến đã được một người có mặt tại hiện trường ghi lại bằng điện thoại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước tình huống nguy cấp, nhiều người đã tri hô kêu cứu, thu hút sự chú ý của các thuyền viên gần đó. Nhờ phản ứng kịp thời, họ lập tức lao xuống sông và đưa được nạn nhân lên bờ an toàn. Nhân chứng cho biết, sau khi được cứu, cô gái vẫn còn hoảng sợ nhưng dần ổn định lại tinh thần.

Sau sự việc, cả hai được cho là đã rời khỏi hiện trường. Hiện chưa có đơn trình báo chính thức gửi đến cơ quan chức năng, song chính quyền địa phương đã liên hệ với gia đình nạn nhân. Người thân cho biết cô đang gặp áp lực tâm lý trong thời gian gần đây.