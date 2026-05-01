Bí ẩn vụ treo cổ của diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc

Minh Khuê
|

Chính phủ bang Madhya Pradesh - Ấn Độ ngày 23-5 đề xuất chuyển cuộc điều tra cái chết của người đẹp Twisha Sharma cho Cục Điều tra Trung ương (CBI).

Vụ án gây phẫn nộ lớn, cô dâu qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn

Động thái này giúp tăng cường sự giám sát xung quanh vụ án gây tiếng vang lớn, gây ra phẫn nộ khắp cả Ấn Độ.

Diễn viên kiêm nữ hoàng nhan sắc Twisha Sharma, 33 tuổi, được tìm thấy qua đời tại chồng ở khu Katara Hills thuộc thủ phủ bang Madhya Pradesh vào ngày 12-5, chỉ vài tháng sau khi kết hôn.

Twisha Sharma qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn

Twisha Sharma được xác định tử vong do ngạt thở vì treo cổ

Qua kết quả khám nghiệm thi thể công bố ngày 22-5 cho thấy cổ cô có hai vết hằn đỏ song song, mỗi vết rộng 2 cm. Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt thở vì treo cổ. Gia đình nhà chồng cho rằng cô nghiện ma túy.

Tuy nhiên, gia đình Twisha Sharma bác bỏ, tố cáo cô đã chịu đựng sự quấy rối và áp lực tinh thần liên tục từ chồng cùng gia đình chồng liên quan đến của hồi môn.

Họ yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về những cuộc gọi được cho là do Samarth Singh – chồng Twisha Sharma thực hiện ngay sau khi minh tinh này qua đời. Các cuộc gọi đã kết nối đến thẩm phán, quan chức cao cấp, kỹ thuật viên camera giám sát… Họ cũng yêu cầu khám nghiệm thi thể lần hai và đã được đồng ý.

Thông gia đại chiến, chồng nữ diễn viên bị bắt giữ điều tra

Theo tố cáo từ gia đình Twisha Sharma, mẹ chồng cô là bà Giribala Singh – một thẩm phán về hưu, đã cùng con trai tra tấn con gái họ để đòi của hồi môn. Mâu thuẫn tăng cao bắt đầu từ tháng 4, sau khi Twisha Sharma công bố mang thai, gia đình chồng nói cô lăng nhăng, mang thai con người khác và ép phá thai.

Gia đình Giribala Singh phủ nhận cáo buộc từ thông gia, cho rằng tất cả đều là suy luận vô căn cứ, đổ lỗi con dâu có vấn đề về thần kinh và đã tự tử. Bà Giribala Singh cho rằng con sâu khăng khăng đòi phá thai vì nói cô không muốn có con.

Twisha Sharma thời điểm kết hôn

Một hồng nhan nhưng bạc phận

Samarth Singh đã bị cảnh sát bắt giữ khi ra trình diện ngày 22-5. Anh ta đã bỏ trốn kể từ ngày 12 – 5, ngay sau cái chết của vợ mình. Hội đồng luật sư Ấn Độ đã ra quyết định đình chỉ hành nghề luật sư đối với Samarth Singh. Hội đồng này cho rằng những cáo buộc chống lại anh đủ nghiêm trọng để làm tổn hại hình ảnh, sự liêm chính của nghề luật.

Samarth Singh là luật sư còn Twisha Sharma là diễn viên, người mẫu, kiêm nữ hoàng nhan sắc, kết hôn vào cuối năm 2025. Cả hai quen nhau qua một trang web mai mối.

Năm 2012, Twisha Sharma từng đăng quang Hoa hậu Thành phố Pune, được miêu tả là người vui vẻ, hào phóng và đầy tham vọng.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

