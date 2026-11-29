Khoảng 6 máy bay không người lái (UAV) gần đây đã xuất hiện quanh căn cứ không quân Lakenheath ở Anh, buộc quân đội Mỹ phải sử dụng hệ thống chống UAV để ứng phó. Tuy nhiên, vì không thu giữ được những thiết bị này khiến giới chức chưa thể xác định chúng có mang theo vũ khí hay thiết bị do thám hay không.

Các phương tiện quân sự được bố trí tại căn cứ RAF Lakenheath ngày 13/11 (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/11, báo Financial Times đưa tin căn cứ không quân Lakenheath ở Suffolk (Anh) hôm 13/11 đã phát cảnh báo an ninh, yêu cầu quân nhân Mỹ trú ẩn tại chỗ. Vụ việc được đưa tin vào thời điểm đó, nhưng rất ít thông tin chi tiết được công bố.

Các nguồn tin tiết lộ khoảng 6 UAV được phát hiện bay quanh căn cứ. Iran bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

Lakenheath là nơi đóng quân của Không đoàn Tiêm kích số 48, đơn vị vận hành lực lượng máy bay chiến đấu lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, với gần 7.000 quân nhân và nhân viên.

Quân đội Mỹ đã sử dụng hệ thống chống UAV tại căn cứ để đẩy lùi nhóm thiết bị bay, nhưng lực lượng Anh và Mỹ không thu được bất kỳ chiếc nào.

Điều này khiến giới chức hai nước không thể loại trừ khả năng các UAV mang theo vũ khí, thiết bị do thám hoặc các thiết bị khác.

Hồi tháng 9, căn cứ Lakenheath xác nhận đang áp dụng mức cảnh báo Charlie - mức cảnh báo an ninh cao thứ hai theo quy định của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Đây là một trong hàng loạt sự cố an ninh xảy ra trong năm nay tại các căn cứ quân sự Anh có lực lượng không quân Mỹ đồn trú, trong đó có nghi vấn về một âm mưu khủng bố nhằm vào căn cứ Fairford ở Gloucestershire.

Ngày 13/11, Không quân Mỹ xác nhận đã ứng phó với hoạt động đáng ngờ của UAV tại căn cứ Lakenheath, đồng thời cho biết các quân nhân, máy bay và cơ sở hạ tầng đều không bị ảnh hưởng.

Ngày 27/11, Không quân Mỹ tại châu Âu từ chối cung cấp thông tin về các hệ thống chống UAV vì lý do an ninh, nhưng kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và lập tức báo cáo những hoạt động đáng ngờ cho chính quyền địa phương.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định bảo vệ các căn cứ quân sự là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết nước này thường xuyên rà soát và tăng cường các biện pháp an ninh.

Bộ Quốc phòng Anh và cảnh sát Suffolk đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh Không quân Mỹ để nhanh chóng xử lý vụ việc tại Lakenheath.

Anh đang đầu tư 470 triệu bảng để tăng cường an ninh tại các cơ sở quân sự, bao gồm củng cố hệ thống bảo vệ, nâng cao năng lực giám sát và chống UAV.

Theo Sky News, Không quân Hoàng gia Anh đang đưa một số máy bay vào nhà chứa vào ban đêm, đồng thời lên kế hoạch lắp đặt lưới chống UAV quanh những máy bay vẫn phải đỗ ngoài trời.