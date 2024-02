Phát hiện sự việc kỳ lạ

Tuần qua, trên bầu trời bang New South Wales, Australia, một hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra. Hàng trăm con chim, đặc biệt là những con vẹt lory bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống. Đây không phải là một cảnh tượng tự nhiên mà người dân thường thấy. Họ cho rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra với những con chim nay.

Hàng trăm con chim, đặc biệt là những con vẹt lory bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống. (Ảnh: Newsweek)

Căn bệnh lạ ở loài vẹt

Theo trang Newsweek, các nhà khoa học đã xác định rằng đây là "hội chứng tê liệt ở vẹt". Đây là một loại virus lây lan nhanh chóng và có thể gây ra các triệu chứng như tê liệt, mất khả năng bay và thậm chí là cái chết. Số lượng vẹt bị ảnh hưởng đang tăng lên một cách đáng báo động, đặt ra câu hỏi về tương lai của loài chim này ở Australia.

Các nhà khoa học đã xác định rằng đây là "hội chứng tê liệt ở vẹt". (Ảnh: Newsweek)

Nguyên nhân gây ra căn bệnh này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Một số giả thuyết đã được đưa ra, bao gồm việc tiếp xúc với các loài chim khác có thể mang virus, hoặc thậm chí là thay đổi trong môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là căn bệnh này có khả năng lây lan sang những loài chim khác và thậm chí là con người.

Hội chứng tê liệt ở vẹt dường như ảnh hưởng tới chim chóc chỉ vào những tháng mùa hè ở Australia, từ tháng 10 đến tháng 6, số lượng chim mắc bệnh lớn nhất rơi vào tháng 12, tháng 1 và 2. Trong thời gian này, hàng nghìn con chim đưa tới trung tâm chăm sóc để phục hồi. Đây có thể là một quá trình chuyên sâu và dài hạn.

Căn bệnh được xác định lần đầu tiên năm 2010 và chỉ tác động tới chim chóc ở khu vực giữa thị trấn Bundaberg tại Queensland và Grafton ở New South Wales. Ban đầu, giới nghiên cứu cho rằng bệnh có thể phát sinh do ăn quá nhiều xoài và say do đường lên men trong trái cây. "Chúng tôi đã kiểm tra độ cồn nhưng không tìm thấy chất cồn trong cơ thể những con chim. Dấu hiệu chúng tôi thấy không khớp với chứng ngộ độc rượu", David Phalen, giáo sư sức khỏe động vật hoang dã và bảo tồn ở Đại học Sydney, người làm việc trong Dự án hội chứng liệt vẹt Lory, cho biết.

Câu chuyện về hội chứng tê liệt của các con vẹt ở Australia là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học. (Ảnh: Pinterest)

Đối mặt với tình hình cấp bách, các nhà khoa học của Đại học Sydney và các tổ chức bảo vệ động vật đang nỗ lực tìm hiểu cách ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Một số biện pháp đã được đưa ra, bao gồm việc giữ cho môi trường sống của chim sạch sẽ, cung cấp chế độ ăn uống cân đối, và hạn chế tiếp xúc giữa chim khỏe mạnh và chim bị bệnh.

Cuối cùng, câu chuyện về hội chứng tê liệt của các con vẹt ở Australia là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng ta cần phải nhận ra rằng mỗi loài động vật, dù lớn hay nhỏ, đều có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng ta. Và khi một loài động vật bị bệnh dịch tấn công, điều đó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của chúng ta.

*Nguồn: Newsweek