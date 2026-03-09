Tên lửa siêu âm Fattah của Iran.

Một nghiên cứu mới của Trung Quốc cho rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ chế tạo hiện chưa đủ khả năng đối phó với mối đe dọa từ tên lửa siêu vượt âm.

Tên lửa Iran xuyên thủng phòng thủ Israel

Ngày 5/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một số tên lửa “hypersonic” và drone của họ đã vượt qua hệ thống phòng thủ Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) do Mỹ chế tạo, tại Israel.

Theo các báo cáo, loạt tấn công này đã xuyên thủng lưới phòng thủ và bay qua Tel Aviv, đánh trúng “các mục tiêu quân sự giá trị cao” với “tốc độ đáng kinh ngạc”. Trong số mục tiêu có trụ sở Bộ Quốc phòng Israel và sân bay quốc tế Ben Gurion gần thủ đô.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nghiên cứu của một nhóm chuyên gia cho rằng các hệ thống hiện tại đang bị loại vũ khí mới này áp đảo.

“Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lý thuyết có thể đánh chặn một số vũ khí siêu vượt âm ở giai đoạn cuối, nhưng tốc độ cao, khả năng cơ động và tính tàng hình khiến việc này cực kỳ khó khăn,” nhóm nghiên cứu viết.

Lỗ hổng trong nhiều lớp phòng thủ

Israel hiện sử dụng nhiều tầng phòng thủ gồm Iron Dome, David’s Sling, Arrow, Patriot và THAAD do Mỹ triển khai. Tuy nhiên, không hệ thống nào đạt hiệu quả tuyệt đối. Iron Dome có tỷ lệ đánh chặn 85-90% trong điều kiện lý tưởng, trong khi Patriot chỉ đạt 40-70%.

Việc một số tên lửa lọt qua không đồng nghĩa với việc vũ khí siêu vượt âm hoàn toàn vượt trội, nhưng cho thấy hạn chế của các hệ thống vốn được thiết kế cho thời kỳ tên lửa tiền siêu vượt âm.

Tên lửa siêu vượt âm có thể bay với tốc độ trên Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), đồng thời có khả năng cơ động linh hoạt, thay đổi quỹ đạo bất ngờ. Điều này khiến chúng nguy hiểm hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo truyền thống vốn bay theo đường cong dự đoán được.

Các phương tiện lướt siêu vượt âm giống như máy bay có điều khiển lao xuống mục tiêu với tốc độ cực cao.

Thách thức đối với hệ thống đánh chặn

Các hệ thống phòng thủ thường đánh chặn ở 2 giai đoạn: Giữa hành trình (ngoài khí quyển) và giai đoạn cuối (tiếp cận mục tiêu).

Những hệ thống như Ground-Based Midcourse Defense (GMD) và Aegis SM-3 hoạt động ngoài khí quyển, nhưng tên lửa siêu vượt âm lại bay chủ yếu trong khí quyển, khiến chúng gần như vô hiệu.

Trong giai đoạn cuối, các hệ thống như THAAD, Patriot, Aegis SM-2/SM-6 phải tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài giây cuối cùng. Với tốc độ hàng trăm km/h và khả năng đổi hướng giữa chừng, việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

“Khi một phương tiện lướt siêu vượt âm hình nêm tiếp cận mục tiêu, nó có thể lật và dùng lực nâng để lao xuống đất. Để đánh chặn, PAC-3 MSE phải tấn công bằng lực động năng, cần tốc độ cao hơn và khả năng điều chỉnh mạnh trong tích tắc,” nhóm nghiên cứu giải thích.

Nguy cơ ngay cả khi bị đánh trúng

Ngay cả khi tên lửa đánh chặn trúng mục tiêu, điều đó chưa chắc đã phá hủy được vũ khí siêu vượt âm.

“Tên lửa đánh chặn có thể không trúng điểm yếu, hoặc gây sát thương chưa đủ để ngăn tên lửa hoàn thành nhiệm vụ. Vũ khí siêu vượt âm được thiết kế có khả năng chống chịu hư hại và hệ thống điện dự phòng, nên ngay cả khi bị đánh trúng một phần, chúng vẫn có thể tiếp tục tấn công,” nghiên cứu kết luận.

Iran phóng tên lửa về phía Israel.

Theo IE