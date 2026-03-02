Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Xiaomi vừa chính thức ra mắt mẫu siêu xe ý tưởng Vision Gran Turismo (VGT) tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) 2026 ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Đây là lần đầu tiên sau 28 năm có một công ty tham gia chương trình VGT, nơi các hãng xe được tự do thiết kế những mẫu hypercar không giới hạn, chủ yếu phục vụ trong trò chơi điện tử. Một số thương hiệu từng chế tạo xe trưng bày, nhưng không phải xe thương mại.

Mẫu Vision GT mang thiết kế khí động học cực kỳ táo bạo: Thân xe thấp, cửa cắt kéo, cánh gió sau bằng sợi carbon, hệ thống chiếu sáng hình chữ T và các hốc gió mạnh mẽ, vừa tạo hiệu ứng thị giác vừa tối ưu luồng khí.

Tuy nhiên, đây chỉ là mẫu ý tưởng, chưa có kế hoạch sản xuất hay mở đặt hàng. Sản phẩm đóng vai trò như tuyên ngôn công nghệ, thể hiện năng lực kỹ thuật của Xiaomi.

Công nghệ 900V và sức mạnh vượt trội

Điểm nổi bật của mẫu xe là nền tảng Silicon Carbide (SiC) 900V. Trong khi đa số xe điện hiện nay sử dụng kiến trúc 400V và các mẫu cao cấp như Porsche Taycan đạt tối đa 800V, thì hệ thống 900V hứa hẹn hiệu suất cao hơn, giảm thất thoát nhiệt, sạc nhanh hơn và cải thiện khả năng vận hành.

Xiaomi công bố siêu xe ý tưởng này có công suất 1.900 mã lực (1.417kW), vượt xa mẫu Vision GT của Ferrari với 1.337 mã lực (997kW). Con số này không quá xa vời, bởi mẫu xe thương mại SU7 Ultra của Xiaomi đã đạt hơn 1.500 mã lực (1.119kW).

Tham vọng mở rộng sang châu Âu

Việc chọn MWC, một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất châu Âu, để ra mắt không phải ngẫu nhiên. Xiaomi đặt mục tiêu mở rộng thị trường tại đây vào khoảng năm 2027, đồng thời đã xác nhận kế hoạch mở trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Munich và hoàn tất triển khai bán lẻ tại Anh.

Dù xuất phát điểm là nhà sản xuất điện thoại và thiết bị điện tử tiêu dùng, Xiaomi đang chứng minh sự nghiêm túc với ngành xe điện. Năm 2025, hãng đã giao khoảng 410.000 xe điện, thậm chí vượt doanh số Tesla Model 3 tại Trung Quốc với mẫu SU7.

Chỉ trong 602 ngày kể từ khi ra mắt, Xiaomi đã sản xuất khoảng 500.000 xe, đồng thời lập kỷ lục vòng chạy Nürburgring cho xe điện thương mại với thời gian 7 phút 04,957 giây bằng SU7 Ultra.



