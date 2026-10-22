HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bí ẩn những đỉnh núi từng cao hơn cả Everest

Hoa Vũ/VTC News
|

Những dấu tích địa chất cho thấy Trái Đất từng có các dãy núi khổng lồ, nhưng liệu đỉnh núi nào trong số đó cao hơn Everest vẫn là bí ẩn.

Với độ cao 8.849 m so với mực nước biển, Everest hiện là đỉnh núi cao nhất thế giới. Tuy nhiên, trong hàng tỷ năm lịch sử Trái Đất, những vụ va chạm giữa các mảng kiến tạo từng tạo nên nhiều hệ thống núi đồ sộ.

Theo Live Science , một số dãy núi có thể sở hữu những đỉnh cao tương đương, thậm chí vượt Everest ngày nay.

Bí ẩn những đỉnh núi từng cao hơn cả Everest - Ảnh 1.

Vận động viên leo núi trên hành trình chinh phục đỉnh Everest. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà địa chất chưa có đủ dữ liệu để xác định chính xác ngọn núi cao nhất cách đây hàng trăm triệu năm.

Dù vậy, những dấu tích còn sót lại trong vỏ Trái Đất có thể hé lộ quy mô các dãy núi cổ đại. Khi các mảng kiến tạo va chạm, một phần vỏ lục địa bị đẩy lên tạo thành núi, trong khi phần khác bị ép sâu xuống dưới bề mặt.

Alan Collins và Ziyi Zhu, các nhà địa chất học Australia, ví núi như tảng băng trôi, bởi phần nhô lên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ cấu trúc bên dưới.

Chẳng hạn, lớp bên dưới Himalaya có thể kéo dài xuống độ sâu 80 km. Trong khi đó, Everest chỉ cao khoảng 9 km, tương đương 14% tổng chiều dày của dãy núi. Các nhà khoa học có thể dựa vào độ sâu của những phần vỏ còn sót lại để ước tính độ cao của các dãy núi đã biến mất.

Một trong những cái tên có thể từng sở hữu các đỉnh cao nhất là siêu dãy núi Transgondwana, hình thành cách đây khoảng 650 triệu năm trong quá trình các lục địa hợp nhất thành siêu lục địa Gondwana.

Dấu tích của hệ thống núi này ngày nay xuất hiện tại miền nam Ấn Độ, Sri Lanka, Tanzania và Kenya. Các nhà khoa học ước tính Transgondwana từng dài gấp ba lần Himalaya, với lớp vỏ bên dưới có độ dày trung bình lớn hơn.

“Chúng tôi cho rằng hệ thống núi này ít nhất có quy mô tương đương Himalaya, nếu không muốn nói là lớn hơn” , ông Collins nhận định.

Dù trải qua khoảng nửa tỷ năm xói mòn, một số phần vỏ còn sót lại vẫn kéo dài xuống độ sâu 30 km. Chuyên gia Collins cho rằng chúng có thể từng nằm giữa một cột vỏ dày 60 km, cho thấy các đỉnh núi phía trên có khả năng cao tương đương Everest.

Transgondwana cũng có thể từng bao quanh một cao nguyên tương tự cao nguyên Tây Tạng ngày nay, nơi có độ cao trung bình khoảng 6 km. Những đỉnh núi cao nhất của hệ thống cổ đại này có thể từng nằm tại miền đông Madagascar, miền nam Ấn Độ và phía đông Nam Cực.

Bí ẩn những đỉnh núi từng cao hơn cả Everest - Ảnh 2.

Trái Đất từng tồn tại những siêu dãy núi kéo dài và có đỉnh cao hơn cả Everest. (Ảnh: Earth Sciences)

Một cái tên khác là hệ thống núi hình thành trong quá trình kiến tạo Grenville, gắn với sự ra đời của siêu lục địa Rodinia cách đây khoảng 1,3 tỷ năm. Dấu tích hiện được tìm thấy tại đông nam Ontario, Canada, và tây bắc Vermont, Mỹ.

Tuy nhiên, thông tin về hệ thống núi này còn hạn chế. Một số nhà khoa học cho rằng nó có thể không cao bằng Transgondwana hoặc Himalaya.

Xa hơn trong quá khứ, quá trình hình thành siêu lục địa Nuna, còn gọi là Columbia, cách đây khoảng hai tỷ năm cũng để lại bằng chứng về những dãy núi khổng lồ. Chuyên gia Zhu đã tìm thấy dấu tích của chúng khi phân tích thành phần các tinh thể zircon trong vỏ Trái Đất.

Việc xác định độ cao của những ngọn núi cổ xưa hơn càng khó khăn. Chuyên gia Collins cho biết khi Trái Đất còn nóng hơn hiện nay, lớp vỏ có khả năng chịu tải trọng thấp hơn, khiến núi khó đạt độ cao lớn.

Các mảng lục địa ổn định chỉ bắt đầu hình thành khoảng 4 tỷ năm trước, còn những lục địa lớn xuất hiện sau đó hàng trăm triệu năm.

Chuyên gia Zhu cho rằng Nuna, Transgondwana và Himalaya hiện là ba ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu hệ thống núi từng sở hữu những đỉnh cao nhất lịch sử Trái Đất. Tuy nhiên, với các phương pháp khoa học hiện nay, việc xác định chính xác ngọn núi cao nhất vẫn gần như bất khả thi.

“Đây vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải” , Zhu nói.

Vợ bị sát hại trong khu nhà ở dành cho nhân viên sân bay, nghi phạm chính là chồng nạn nhân đã ra đầu thú
Tags

Himalaya

địa chất

VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại