Bí ẩn lớn nhất Hoàn Châu Cách Cách sau 28 năm mới được tiết lộ: Lâm Tâm Như và Châu Kiệt, ai mới là kẻ dối trá?

Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ với mức rating kỷ lục và góp phần tạo nên các siêu sao từng một thời gian dài thống trị màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng có rất nhiều scandal xung quanh dàn diễn viên. Trong đó, mối hận thù giữa "cặp đôi" Lâm Tâm Như và Châu Kiệt được biết tới nhiều nhất.

Đầu những năm 2000, Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng khắp châu Á giúp dàn diễn viên một đêm thành sao hạng A. Phim có tới hai phần, trong đó, hai cặp đôi Triệu Vy - Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như - Châu Kiệt đều sở hữu lượng fan đông đảo là những khán giả yêu thích vai diễn của họ trong phim.

Tuy nhiên, năm 2004, khi trở về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) để tham gia show giải trí Khang Hy Đến Rồi , Lâm Tâm Như chia sẻ thời điểm làm việc tại nước ngoài cô đã gặp phải một bạn diễn khó chịu: "Anh ta cố tình dùng lưỡi để hôn tôi, lúc đó tôi rất khó chịu và hoảng hốt. Nhưng tôi là người mới nên đành phải nhẫn nhịn" . Với những mô tả của Lâm Tâm Như, không khó để truyền thông chĩa mũi nhọn về phía Châu Kiệt. Trong Hoàn Châu Cách Cách , cũng có cảnh Châu Kiệt và Lâm Tâm Như hôn nhau một cách mạnh bạo.

Sau lời chia sẻ của Lâm Tâm Như, danh tiếng của nam diễn viên Châu Kiệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh trở thành kẻ thô bỉ quấy rối bạn diễn. Sự việc khiến danh tiếng của Châu Kiệt tụt dốc không phanh. Cộng thêm với đó là scandal tai nạn giao thông khiến Châu Kiệt phải từ bỏ giới giải trí về quê làm nông.

Sự việc chỉ xoay chiều vào năm 2017, lúc này Châu Kiệt đã không còn là người của giới giải trí. Trên trang cá nhân, nam diễn viên tức giận chất vấn lại Lâm Tâm Như, phủ nhận cáo buộc cưỡng hôn, khẳng định tất cả là sự bịa đặt từ phía Lâm Tâm Như, khẳng định bản thân không phải người có hành vi quá mức với bạn diễn. Anh lên án cô giả tạo, khéo đóng kịch thánh nữ trước mắt người xem.

Trước màn ép hỏi của Châu Kiệt, Lâm Tâm Như phải xin lỗi nam diễn viên, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Khi còn trẻ, ai cũng không biết đóng phim, ứng xử non nớt. Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm đóng cảnh hôn. Có lẽ tôi vì quá căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hơn. Dù gì đó cũng chỉ là công việc".

Do đó, sau nhiều năm tranh cãi, sự nghiệp của Châu Kiệt đã bị tiêu tan, từ nam diễn viên tài năng được kỳ vọng trở thành kẻ bên lề giới giải trí. Lâm Tâm Như may mắn hơn khi vẫn tiếp tục sự nghiệp thành công, nhưng cô cũng bị nhiều người chê trách là thích đóng vai nạn nhân, thái độ thay đổi thất thường. Vì vậy, xét riêng tại Trung Quốc Đại lục, có thể nói Lâm Như Như là sao nữ bị ghét bậc nhất. Thậm chí, khi cô tham gia show truyền hình thực tế cũng bị khán giả chê bai.

Tuy nhiên, mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng tải một vài hình ảnh trong phim Hoàn Châu Cách Cách . Trong đó, Châu Kiệt diễn xuất dùng lực quá mức, anh ôm chặt cổ Lâm Tâm Như khiến nữ diễn viên như bị bóp đến nghẹn thở. Thậm chí, gương mặt của Lâm Tâm Như mất kiểm soát, cảnh tình cảm mà nhìn như cảnh Châu Kiệt đang cố hãm hại Lâm Tâm Như.

Theo tờ báo, có thể thấy Châu Kiệt có thói quen dùng lực mạnh diễn xuất khoa trương, vì vậy, nếu trong cảnh hôn anh nhập tâm quá mức khiến bạn nữ cảm thấy không thoải mái cũng là điều dễ hiểu. Với một cô gái trẻ như Lâm Tâm Như, ở thời điểm đó, cô cảm thấy cảnh hôn đó đi quá giới hạn là một nỗi ám ảnh khiến vài năm sau cô cũng không thể quên, vậy thì không thể trách Lâm Tâm Như.

Còn về phía Châu Kiệt, anh không nhận thấy cách diễn của mình có vấn đề nên cho rằng Lâm Tâm Như phản ứng thái quá. Bên cạnh đó, Châu Kiệt tiêu tan sự nghiệp còn bởi anh gây tai nạn giao thông và nhiều scandal về thái độ khác.

Sau 38 năm, câu chuyện tranh cãi trong Hoàn Châu Cách Cách vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng dàn ngôi sao trong phim đã mỗi người một số phận khiến người xem nghĩ lại thấy tiếc nuối bởi chắc chắn họ khó có thể tái hợp với nhau trong các buổi kỷ niệm như những tác phẩm kinh điển khác.