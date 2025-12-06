Ghế 11A, từng bị xem là một trong những vị trí bị ghét nhất trên máy bay, bất ngờ trở thành biểu tượng của sự may mắn sau vụ rơi máy bay thảm khốc của hãng Air India Ấn Độ. Hành khách ngồi ở vị trí này, ông Vishwas Kumar Ramesh, quốc tịch Anh, 40 tuổi, đã sống sót một cách kỳ diệu và trở thành người duy nhất thoát nạn giữa thảm họa khiến gần 300 người thiệt mạng. Câu chuyện của ông không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn khiến quan niệm về vị trí ngồi trên máy bay thay đổi chỉ sau một đêm.

Vị trí ghế 11A và vé máy bay của hành khách may mắn sống sót

Theo lời kể của Ramesh, tai nạn xảy ra chỉ khoảng 30 giây sau khi máy bay cất cánh. Một tiếng nổ lớn vang lên trước khi chiếc Boeing 787 mất kiểm soát và lao xuống đất. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông đã kịp nhảy khỏi máy bay. Khi tỉnh lại, xung quanh là thi thể và mảnh vỡ cháy đen. Trong cơn hoảng loạn, ông được đưa lên xe cứu thương và chuyển vào bệnh viện. Ramesh đến Ấn Độ để thăm gia đình và trên đường trở về Anh cùng anh trai, nhưng hai người ngoài ở hai hàng ghế khác nhau và ông không tìm thấy anh mình sau tai nạn.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ghế 11A gắn liền với một ca sống sót kỳ diệu. Tờ Daily Mail dẫn lại câu chuyện của ca sĩ người Thái Lan Ruangsak Loychusak, người từng thoát chết trong thảm kịch hàng không năm 1998 khi chuyến bay TG 261 của Thai Airways rơi xuống một vùng đầm lầy ở tỉnh Surat Thani. Khi đó, chiếc máy bay đang trên hành trình từ Bangkok đến miền Nam Thái Lan thì mất kiểm soát lúc chuẩn bị hạ cánh, khiến 101 trong tổng số 132 hành khách cùng 14 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, 45 người bị thương. Loychusak cũng ngồi ghế 11A và sống sót. Khi đọc tin về vụ tai nạn của Air India, anh cho biết mình “rợn người” vì sự trùng hợp đến ám ảnh.

Hình ảnh ca sĩ người Thái Lan sống sót sau tai nạn

Trước đó, ghế 11A trên nhiều dòng máy bay, thường nằm ở khu vực giữa thân máy bay nên bị hành khách né tránh vì xuống máy bay chậm, tầm nhìn hạn chế, thậm chí có mẫu còn không có cửa sổ do vướng hệ thống điều hòa. Tuy nhiên, sau cứu thoát nạn hy hữu của Ramesh và Ruangsak Loychusak, ghế 11A bất ngờ được gọi là “chiếc ghế may mắn” và trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Câu chuyện này cũng làm bùng lên một trào lưu mới trong việc chọn chỗ ngồi, được các chuyên gia gọi là “hiệu ứng Vishwas”. Tại nhiều thành phố ở Ấn Độ, lượng khách yêu cầu đặt ghế gần cửa thoát hiểm, đặc biệt là ghế 11A tăng mạnh. Nhiều người sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để được ngồi gần vị trí mà họ tin là mang lại cơ hội sống sót cao hơn, dù các chuyên gia hàng không khẳng định mọi ghế đều có mức độ an toàn tương đương nhau.

Ảnh minh hoạ

Dưới góc nhìn tâm lý, các chuyên gia cho rằng niềm tin vào sự may mắn không dựa trên cơ sở khoa học, nhưng lại giúp hành khách có cảm giác yên tâm. Chính vì thế, chiếc ghế 11A từ một chiếc ghế bị ghét nhất trên máy bay bất ngờ trở thành chiếc ghế được yêu thích nhất của nhiều hành khách.