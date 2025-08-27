Bỉ ấn định thời điểm chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 26/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Hadja Lahbib tuyên bố nước này sẽ bắt đầu chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sớm nhất là vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, bà không nêu rõ số lượng máy bay dự kiến được chuyển giao.

Bộ trưởng cũng tuyên bố, Bỉ sẽ phân bổ 20 triệu euro để hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, cung cấp tàu quét mìn ở Biển Đen và một số lượng máy bay không người lái.

Quyết định chuyển giao máy bay F-16 là một phần trong nỗ lực hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

Bỉ trước đây đã tham gia liên minh cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu để tăng cường sức mạnh không quân. Việc chuyển giao máy bay được coi là một bước đi quan trọng trong việc củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine.

Tháng 5/2024, Bỉ đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Một phần trong thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp khoảng 30 máy bay chiến đấu F-16, thời gian bắt đầu từ năm 2024 đến 2028.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.