Khu đất hoang vắng vẻ ở Bắc Dublin (Anh) bất ngờ trở thành hiện trường phát hiện hài cốt của một đứa trẻ, nghi là Daniel Aruebose, cậu bé 3 tuổi mất tích bí ẩn từ 4 năm trước. Sự kiện này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn hé lộ những chi tiết đau lòng về số phận của Daniel, người mà ngay cả người thân cũng không hề biết đến sự tồn tại của em.

Daniel mất tích vào mùa hè năm 2021, nhưng không hề có thông báo nào về sự biến mất của em. Tình cờ, qua một kiểm tra định kỳ của Cơ quan Bảo vệ Xã hội Ireland (DSP), thông tin về Daniel mới được đưa ra ánh sáng. Điều đáng nói, không có thông tin đăng ký nào liên quan đến Daniel, kể cả trường học hay bác sĩ gia đình, khiến cho việc tìm kiếm em trở nên khó khăn.

Vào ngày 17 tháng 9, sau gần ba tuần tìm kiếm không mệt mỏi của đội tìm kiếm thuộc Sở Bắc DMR của Garda, hài cốt của một đứa trẻ 3 tuổi được tìm thấy. Garda hiện vẫn đang chờ kết quả DNA để xác nhận danh tính của các di thể này.

Một hài cốt mới được tìm thấy được cho là của cậu bé Daniel đã mất tích từ 4 năm trước. Dường như không ai xung quanh biết đến sự tồn tại của em ngoài cha mẹ.

Maria Aruebose và Ciaran Dirrean, cha mẹ của Daniel, sinh sống tại quần đảo Aran, Co Galway, đã thú nhận việc chôn cất con trai mình trong cơn hoảng loạn sau khi em qua đời. Họ khẳng định rằng Daniel đã chết một cách yên bình trong giấc ngủ do nguyên nhân tự nhiên.

Cha mẹ Daniel đã vận chuyển thi thể của em trong một chiếc ba lô đi gần 4km từ căn hộ họ thuê ở The Gallery, Donabate, và sau đó đào một huyệt mộ nông bằng tay không trên khu đất hoang. Đáng chú ý, Daniel được chôn cất trong bộ đồ ngày thường và cùng với gấu bông yêu thích - món quà từ cha mẹ nuôi của em. Sau sự ra đi của Daniel, Ciaran đã chuyển đến Brazil và xây dựng cuộc sống mới, còn Maria vẫn sống tại căn hộ ở The Gallery.

Trong quá trình điều tra, Garda đã thu giữ điện thoại di động mới mua của Maria và chiếc điện thoại cũ của bà. Cả hai thiết bị này đang được phân tích để làm sáng tỏ những hoạt động cuối cùng của Maria trước và sau cái chết của Daniel.

Khám nghiệm tử thi đã được tiến hành nhưng kết quả vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết của Daniel. Các bài kiểm nghiệm bổ sung đang được thực hiện để xác định rõ ràng hơn.

Phát ngôn viên của Garda cho biết: "An Garda Síochána không có cập nhật nào về việc xác định DNA vào thời điểm này." Garda tiếp tục kêu gọi thông tin từ công chúng về những hoàn cảnh xung quanh cái chết của Daniel.

Maria đã rời nhà khi mới 18 tuổi và giảm thiểu liên lạc với gia đình. Theo Daily Mail, gia đình không hề hay biết cô đã có con. Sự thật chỉ được hé lộ khi Garda đến nhà mẹ Maria để tìm kiếm Daniel. Người chủ nhà ở Portmarnock cũng không hề biết Maria mang thai.

Câu chuyện của Daniel không chỉ dừng lại ở sự biến mất và phát hiện hài cốt. Một chi tiết đáng chú ý khác là Daniel ban đầu đã được cha mẹ gửi đi nhận nuôi, nhưng họ đã thay đổi quyết định sau khi được Hội đồng Fingal cung cấp căn hộ, và Tusla - Cơ quan Trẻ em và Gia đình - đã trả lại em cho cha mẹ. Nếu còn sống, Daniel đã có thể mừng sinh nhật lần thứ 8 vào tháng 12 vừa qua.

Bí ẩn xung quanh cái chết và sự biến mất của cậu bé Daniel vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng đã để lại nhiều nỗi đau và câu hỏi không lời giải cho những ai biết đến câu chuyện này.

