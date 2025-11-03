Bí ẩn đàn chó lông xanh xuất hiện gần khu thảm họa hạt nhân Chernobyl

Nhiều con chó với bộ lông màu xanh rực đã được phát hiện lang thang gần trung tâm khu vực nhiễm xạ, khiến dư luận dấy lên lo ngại về khả năng đột biến phóng xạ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định: “Không có chuyện những con chó này bị biến đổi gen vì phóng xạ” mà nguyên nhân thực tế lại khá… tầm thường.

Chia sẻ với trang khoa học IFLScience, nhóm chuyên gia thuộc chương trình Dogs of Chernobyl xác nhận những hình ảnh lan truyền trên mạng là thật. Theo dữ liệu định vị, ít nhất 3 con chó có bộ lông xanh được ghi nhận tại Chernobyl vào ngày 6/10/2025.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu đã cố gắng bắt chúng để kiểm tra nhưng thất bại. Sau nhiều lần tiếp cận, họ phát hiện “thủ phạm” khả dĩ là một nhà vệ sinh di động cũ nằm gần khu vực bầy chó sinh sống.

“Những con chó có vẻ đã lăn lộn trong một chất màu xanh bám lên lông. Chúng tôi nghi ngờ đó là chất từ chiếc toilet di động đã hư hỏng, tuy nhiên chưa thể xác nhận hoàn toàn” bác sĩ Jennifer Betz, Giám đốc y tế thú y của chương trình Dogs of Chernobyl, cho biết.

Vị bác sĩ cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn không cho rằng hiện tượng này liên quan đến phóng xạ ở Chernobyl.”

Theo nhóm nghiên cứu, nhiều khả năng các chú chó đã lăn trong chất lỏng màu xanh bị rò rỉ từ nhà vệ sinh di động, dẫn đến việc toàn thân chuyển màu lạ thường. Dù hình ảnh có phần đáng sợ, nhưng các chuyên gia cho rằng lớp nhuộm “vô tình” này không gây hại nghiêm trọng.

“Những con chó trông vẫn khỏe mạnh, giống như hầu hết những cá thể khác mà chúng tôi từng gặp ở Chernobyl. Miễn là chúng không liếm sạch phần hóa chất trên người, tác động sẽ không đáng kể” bác sĩ Betz nói thêm.

Hiện tượng chó đổi màu từng khiến người dân sửng sốt vào năm 2021, khi một đàn chó xanh dương lang thang ở thành phố Dzerzhinsk gần một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang. Khi đó, giới chức xác định nguyên nhân là do chó lăn vào đồng sunfat (copper sulfate) - chất hóa học có màu xanh nhạt dùng trong công nghiệp.

Chernobyl - nơi sự sống vẫn tiếp diễn

Thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 buộc hơn 120.000 người ở khu vực lân cận, bao gồm cả thành phố Pripyat, phải sơ tán. Họ rời đi trong vội vã, để lại phía sau nhiều thú cưng.

Kỳ diệu thay, những con vật bị bỏ lại vẫn sống sót và sinh sôi, tạo nên quần thể chó hoang đặc trưng của “vùng đất chết”.

Từ năm 2017, tổ chức Clean Futures Fund khởi động dự án Dogs of Chernobyl (Những chú chó của Chernobyl) nhằm chăm sóc, tiêm phòng và triệt sản cho hơn 1.000 chó và mèo tại khu vực này, kiểm soát quần thể bán hoang dã.

Nhóm cũng khẳng định, màu xanh trên những con chó mới xuất hiện hoàn toàn không liên quan đến dấu vẽ tạm thời mà họ thường dùng để đánh dấu sau phẫu thuật.

“Khi phẫu thuật, chúng tôi chỉ đánh dấu một chấm nhỏ trên đầu chó bằng sáp màu (xanh, đỏ, tím...), và vết đó biến mất sau 2 - 3 ngày. Những con chó xanh mà chúng tôi gặp thì phủ toàn thân, hoàn toàn khác biệt” bác sĩ Betz giải thích.

Dù là biểu tượng của thảm họa, Chernobyl Exclusion Zone giờ đây lại trở thành nơi trú ngụ của hàng loạt loài hoang dã. Các nghiên cứu ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ số lượng lợn rừng, cáo đỏ, chim hót, chó gấu trúc, và đặc biệt là sói xám, loài được cho là đã phát triển những đột biến giúp tăng khả năng chống ung thư.