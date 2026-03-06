Bí ẩn chuyện vũ khí Trung Quốc đến Iran

Trung Quốc đã gửi thêm vũ khí cho Tehran trước khi chiến sự giữa Iran và Israel, Mỹ diễn ra. Thông tin về các lô vũ khí này được 3 quan chức thạo tin tiết lộ, theo trang Middle East Eye. Trong số các vũ khí được gửi đến Iran có tên lửa hành trình, máy bay không người lái, các loại vũ khí tấn công và hệ thống phòng không.

Trung Quốc đã liên tục cung cấp khí tài phòng không cho Iran kể từ mùa hè năm ngoái. Một quan chức tình báo ở Trung Đông lưu ý rằng các hệ thống của Trung Quốc mà Iran đang sở hữu là HQ-16 và HQ-17AE.

Tên lửa hành trình siêu thanh DF-17 do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo trang Tempo (Indonesia), việc cung cấp máy bay không người lái tấn công cũng có thể là một cách để Bắc Kinh hỗ trợ năng lực tấn công cho Iran, trong lúc cân nhắc bán các loại tên lửa tối tân hơn.

Trong tuần này, có thông tin cho rằng Trung Quốc đang thảo luận với Iran về việc cung cấp tên lửa hành trình chống hạm CM-302. Loại tên lửa này có thể được phóng từ cả tàu chiến và bệ phóng trên đất liền, với tầm bắn khoảng 290 km.

Các nguồn tin tình báo khu vực cho biết thêm hai nước còn đang thảo luận về việc Iran mua tên lửa hành trình siêu thanh DF-17 do Trung Quốc chế tạo. Mặc dù các tên lửa đạn đạo của Iran có tầm bắn tương đương nhưng khả năng cơ động vượt trội của DF-17 giúp nó né tránh các hệ thống phòng không hiệu quả hơn nhiều.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Ả Rập nhận định rằng Bắc Kinh có thể không muốn can dự quá sâu vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Nguyên nhân là Trung Quốc đang cố gắng quản lý quan hệ với Mỹ giữa bối cảnh hai nước đang căng thẳng về thương mại.

Trong khi đó, theo Bloomberg, cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm cạn kiệt kho tên lửa của Tehran. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Iran có thể trông cậy vào Trung Quốc để củng cố phòng thủ.

Cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy vũ khí Trung Quốc đã được triển khai trong chiến sự giữa Iran và Mỹ, Israel.

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran từ cuối tuần rồi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh chuẩn bị trang bị tên lửa chống hạm siêu âm cho Iran. Ngoài ra, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ và Israel chấm dứt hành động quân sự nhằm vào Iran.

