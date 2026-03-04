Bí ẩn chưa có lời giải trên 2 siêu xe Lạc Hồng vừa ra mắt

Vừa mới đây, VinFast đã chính thức công bố sự phân chia về thương hiệu và ra mắt các mẫu xe mới. Theo đó, VinFast cho biết hãng có 3 dòng sản phẩm là Lạc Hồng, VF và Green, lần lượt nhằm cho ra các mẫu xe thuộc phân khúc xe siêu sang, xe phổ thông, và xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ.

Đáng chú ý, VinFast cũng đã cho ra mắt 2 mẫu xe Lạc Hồng 800S và 900S.

Lạc Hồng 900S.

Thông tin được công bố cho thấy đây là 2 mẫu xe siêu sang, có ngôn ngữ thiết kế và trang bị khác biệt, cao cấp hơn hẳn so với dòng phổ thông. VinFast cho hay cả 2 xe Lạc Hồng đều có thiết kế lấy cảm hứng từ các biểu tượng của Việt Nam: Cây tre Việt, ruộng bậc thang, hay cánh Chim Lạc. Dòng chữ Lạc Hồng được cho là chế tác theo phong cách thư pháp, mạ vàng thật. Nội thất xe sử dụng các vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý, cùng nhiều chi tiết mạ vàng.

Với định vị xe siêu sang, cả 2 mẫu xe Lạc Hồng dự kiến được trang bị nhiều tính năng thông tin, tiện nghi như cửa tự động, ghế không trọng lực; riêng ở mẫu 900S còn có vách ngăn kính, trần sao, và bàn làm việc gấp.

Thông tin được phát đi cũng cho biết cả 2 mẫu xe này có chung cấu hình động cơ với 1 động cơ đặt trước và 2 động cơ đặt sau. Song, đây cũng là chi tiết để lại nhiều phỏng đoán.

Nội thất Lạc Hồng 900S..

Một trong những phỏng đoán được nhiều người nhắc tới là việc sử dụng động cơ đốt trong.

Trước đây, VinFast được cho là đang phát triển dòng xe REEV (Range-Extended Electric Vehicles) - dòng xe hybrid sử dụng động cơ xăng làm nguồn phát điện phụ trợ cho hệ thống điện. Thông tin này từng được đề cập tới khi VinFast đăng tin tuyển dụng nhân sự phát triển dòng xe này trên một kênh mạng xã hội.

Thông tin cũng cho biết rằng hãng đã thành lập một tổ nghiên cứu từ tháng 11/2025 nhằm đánh giá tính khả thi khi áp dụng cấu hình REEV lên mẫu VF 9. Nếu thật sự 2 mẫu xe Lạc Hồng mới thuộc dòng REEV, đây sẽ là điểm rất mới và đặc biệt so với các mẫu xe thuộc các dòng khác, vốn đều là xe thuần điện.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiện chưa có thông tin nào cho thấy mối liên quan giữa VF 9 và 2 mẫu Lạc Hồng mới.

Lạc Hồng 800S.

Một điểm khá thú vị về REEV là dòng xe này có thể được ví von như xe điện lắp thêm động cơ xăng. Xét về bản chất, xe REEV vẫn có pack pin lớn, có động cơ điện làm quay bánh xe tương tự các mẫu xe thuần điện khác, nhưng xe có thêm động cơ xăng với nhiệm vụ duy nhất là phát điện phụ trợ hệ thống điện, không có chức năng sinh công làm quay bánh xe.

Với cấu hình này, xe REEV vẫn mang những đặc trưng cơ bản của xe thuần điện, như tĩnh lặng, êm ái, có sức vọt tốt.

Nội thất Lạc Hồng 800S.

Việc VinFast phát triển xe REEV được nhận định là chiến lược thông minh nhằm tiến vào những thị trường mà hạ tầng trạm sạc chưa phát triển. Phỏng đoán này được xem là khá hợp lý khi đặt trong bối cảnh VinFast, tính tới nay, đã trải qua 16 tháng liên tiếp giữ ngôi vị số 1 thị trường xe Việt Nam, cần tiếp tục mở rộng rã thị trường nước ngoài để phát triển hơn nữa.

Hiện nay, VinFast đang tập trung vào các thị trường trong khu vực Đông Nam Á với điển hình là Indonesia và Philippines. Hai thị trường này cũng là 1 trong 5 thị trường nước ngoài được lựa chọn để hãng xuất khẩu xe máy điện, bên cạnh Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.



