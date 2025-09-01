Bí ẩn cách Israel tấn công chính xác vào cuộc họp của các tướng lĩnh Iran

.t1 { text-align: justify; }

Một nhóm quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã họp trong một boongke sâu 30 mét dưới chân một ngọn núi phía Tây Tehran.

Mặc dù họ được lệnh không mang theo điện thoại di động vì lo ngại Israel sẽ nhắm mục tiêu vào cuộc họp, Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó đã thả 6 quả bom nhắm vào các cửa ra vào.

Không có quan chức nào bị thương, nhưng họ đã chui ra khỏi boongke và phát hiện thi thể của nhiều lính canh. Bằng cách nhắm vào các nhà lãnh đạo Iran, Israel đã tìm thấy một điểm yếu: an ninh cá nhân của họ.

Israel đủ khả năng theo dõi hoạt động của những nhân vật chủ chốt của Iran và loại bỏ họ trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm nay bằng cách theo dõi điện thoại di động của những thành viên lực lượng an ninh.

Cuộc họp diễn ra bí mật đến mức chỉ những người tham gia - một nhóm nhỏ các quan chức chính phủ và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran - mới biết thời gian và địa điểm. Đó là ngày 16 tháng 6, ngày thứ tư của cuộc chiến giữa Iran và Israel.

Vụ tấn công đã khiến bộ máy tình báo Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn, và các quan chức Iran sớm phát hiện ra một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

Việc Israel theo dõi lực lượng bảo vệ chưa từng được báo cáo trước đó. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm xâm nhập vào những nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của bộ máy an ninh và tình báo Iran.

Theo một số quan chức Iran và Israel, việc lính canh Iran sử dụng điện thoại di động một cách bất cẩn trong nhiều năm, bao gồm cả đăng bài trên mạng xã hội, đã đóng vai trò chính trong việc giúp tình báo quân sự Israel truy lùng các nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự Iran trong tuần đầu tiên của cuộc chiến tháng 6.

Ông Sasan Karimi - người trước đây từng giữ chức phó phó chủ tịch phụ trách chiến lược trong chính phủ Iran hiện tại, đồng thời là nhà phân tích chính trị và giảng viên tại Đại học Tehran nói rõ:

"Chúng tôi biết rằng các quan chức cấp cao và chỉ huy không mang theo điện thoại, nhưng người phục vụ - lính canh và tài xế của họ thì có; họ đã không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và đó là cách mà hầu hết họ bị Israel theo dõi".

Những cuộc ám sát do Tình báo Israel thực hiện khiến Iran chịu tổn thất nặng nề.

Bản tường thuật về cuộc tấn công của Israel vào cuộc họp, cũng như chi tiết về cách theo dõi và nhắm mục tiêu vào các quan chức cũng như chỉ huy Iran, căn cứ vào bài phỏng vấn với 5 quan chức cấp cao của Iran, 2 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cùng với 9 sĩ quan quân đội và tình báo Israel.

Những lỗ hổng an ninh liên quan đến lực lượng bảo vệ chỉ là một phần trong những gì quan chức Iran thừa nhận là nỗ lực lâu dài và thành công của Israel trong việc sử dụng gián điệp và đặc vụ đồn trú trên khắp đất nước, cũng như công nghệ để chống lại Iran, đôi khi gây ra hậu quả tàn khốc.

Sau cuộc xung đột mới nhất, Iran vẫn tập trung vào việc truy lùng những điệp viên Israel mà họ lo ngại vẫn còn hiện diện trong nước và trong nội bộ chính phủ.

“Sự xâm nhập đã đạt đến cấp cao nhất trong quá trình ra quyết định của chúng tôi”, ông Mostafa Hashemi Taba - cựu phó tổng thống và bộ trưởng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran vào cuối tháng 6.

Mới đây Iran đã hành quyết nhà khoa học hạt nhân Rouzbeh Vadi với cáo buộc làm gián điệp cho Israel và hỗ trợ ám sát một nhà khoa học khác.

Ngoài ra 3 quan chức cấp cao và một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tiết lộ Tehran đã âm thầm bắt giữ hoặc quản thúc tại gia hàng chục người từ các cơ quan quân sự, tình báo và chính phủ bị tình nghi làm gián điệp cho Israel, một số trong đó giữ cương vị cao. Israel không xác nhận hay phủ định bất kỳ mối liên hệ nào với những gì cáo buộc.

Trò chơi gián điệp giữa Iran và Israel đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc chiến ngầm kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước, và thành công của Nhà nước Do Thái trong việc ám sát nhiều nhân vật an ninh quan trọng của Iran vào tháng 6 cho thấy Tel Aviv đã chiếm được ưu thế như thế nào.

Theo các quan chức Israel, Tel Aviv đã theo dõi các nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran kể từ cuối năm 2022 và đã cân nhắc việc tiêu diệt họ vào đầu tháng 10 năm ngoái, nhưng đã kiềm chế để tránh xung đột với chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Từ cuối năm ngoái đến tháng 6, nhóm biệt kích Israel đã xem xét hồ sơ của tất cả các nhà khoa học mà họ biết trong dự án hạt nhân Iran, để quyết định xem sẽ loại trừ ai.

Danh sách ban đầu bao gồm 400 cái tên, sau đó giảm xuống còn 100, chủ yếu dựa trên tài liệu từ kho lưu trữ hạt nhân Iran mà Mossad - Cơ quan tình báo Israel, đã đánh cắp vào năm 2018. Cuối cùng, Iran tuyên bố Israel đã nhắm mục tiêu và thủ tiêu 13 nhà khoa học.

Cùng lúc đó, Israel vẫn đang tăng cường khả năng nhắm mục tiêu và ám sát các quan chức quân sự cấp cao của Iran trong một chương trình có tên "Chiến dịch Đám cưới đỏ", lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình "Game of Thrones".

Một quan chức Israel cho biết Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh - chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, là mục tiêu đầu tiên.

Cuối cùng, theo các quan chức Israel, ý tưởng cơ bản đằng sau cả hai hoạt động này là tìm ra 20 đến 25 mục tiêu quan trọng ở Iran và tấn công tất cả ngay trong đợt đầu tiên của chiến dịch, với giả định rằng sau đó Iran sẽ thận trọng hơn, khiến công việc trở nên khó khăn hơn nhiều.