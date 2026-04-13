Sự phát triển của công nghệ năng lượng vừa ghi nhận một bước tiến đáng chú ý khi công ty vật liệu hạt nhân NRD LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ chính thức công bố nguyên mẫu pin hạt nhân thể rắn mang tính đột phá.

Theo thông tin được tiết lộ, thiết bị tiên tiến này được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là cung cấp năng lượng liên tục cho các loại cảm biến và thiết bị điện tử trong khoảng thời gian vượt quá một trăm năm. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của giới chuyên môn chính là lời khẳng định của nhà sản xuất về khả năng cung cấp dòng điện bền bỉ suốt hơn một thế kỷ mà hoàn toàn không đòi hỏi bất kỳ quy trình bảo trì hay can thiệp kỹ thuật nào.

Dòng sản phẩm mới này được định hướng phát triển dành riêng cho phân khúc điện tử tiêu thụ điện năng cực thấp, đặc biệt là những hệ thống buộc phải hoạt động độc lập tại các khu vực xa xôi hoặc môi trường khắc nghiệt vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận bảo dưỡng.

Đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật, đại diện của NRD LLC cho biết dòng sản phẩm đột phá này mang tên gọi NBV. Hệ thống ứng dụng thiết kế betavoltaic, sử dụng nguồn năng lượng cốt lõi được cung cấp từ đồng vị phóng xạ Nickel-63.

Thông qua quá trình phân rã tự nhiên của vật liệu này, năng lượng giải phóng ra từ phân rã beta sẽ được các cấu kiện bên trong thiết bị chuyển đổi trực tiếp thành dòng điện. Toàn bộ hệ thống kỹ thuật phức tạp này được niêm phong an toàn và cẩn trọng bên trong một cấu trúc thiết kế thể rắn.

Đặc điểm kiến trúc này khiến pin hạt nhân của NRD trở thành giải pháp lý tưởng cho những ứng dụng đặc thù mà ở đó, việc thay thế vật lý hoặc sạc lại pin theo cách truyền thống là những phương án hoàn toàn không có tính khả thi.

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng pin betavoltaic này so với các loại pin hóa học thông thường chính là cơ chế hoạt động. Thay vì lưu trữ hóa năng rồi cạn kiệt dần theo thời gian sử dụng, thiết bị này dựa hoàn toàn vào quá trình phân rã phóng xạ diễn ra liên tục.

Mặc dù chỉ hoạt động ở những mức công suất cực kỳ khiêm tốn, nhưng chính cơ chế này lại cho phép thiết bị có khả năng duy trì hoạt động trong những khoảng thời gian kéo dài đáng kinh ngạc. Đại diện công ty cho biết dòng sản phẩm NBV được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn hỗ trợ đắc lực cho các thiết bị yêu cầu cung cấp năng lượng ổn định, dài hạn, đặc biệt khi triển khai tại những môi trường bị hạn chế nghiêm trọng về khả năng tiếp cận vật lý.

Về các thông số kỹ thuật chi tiết, công ty tự tin tuyên bố rằng loại pin hạt nhân thể rắn này có khả năng cung cấp mức công suất đầu ra dao động từ 5 nanowatt cho đến tối đa 500 nanowatt. Thiết bị được tinh chỉnh để hoạt động ổn định trong dải điện áp từ 1.0 volt đến 20.0 volt, đồng thời tạo ra dòng điện danh định nằm trong khoảng từ 7.5 nanoampere đến 33 nanoampere.

Điều đáng kinh ngạc là tất cả những khả năng cung cấp năng lượng này lại được gói gọn bên trong một thiết kế hình khối có kích thước siêu nhỏ, với các chiều chỉ vỏn vẹn 20 milimet x 20 milimet x 12 milimet. Chính hệ thống thông số đặc thù này đã đặt thiết bị vững chắc vào danh mục các nguồn cung cấp điện năng siêu thấp.

Đặc tính này biến viên pin trở thành mảnh ghép vô cùng phù hợp đối với các loại cảm biến, hệ thống ghi nhật ký dữ liệu và những thiết bị giám sát liên tục luôn đòi hỏi mức đầu vào năng lượng tối thiểu nhưng tuyệt đối không được phép gián đoạn.

Phát biểu về tính ứng dụng thực tế và tầm quan trọng của sản phẩm, Shel Alfiero, giám đốc điều hành của tổ chức, đã đưa ra những nhận định sâu sắc. "Nói một cách đơn giản, các tập hợp nhiệm vụ quan trọng sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu một thành phần cốt lõi, chẳng hạn như viên pin, nằm trong ma trận năng lượng chung bị tổn hại hoặc gặp lỗi", ông chia sẻ.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm rằng dòng sản phẩm NBV chính thức đóng vai trò là một giải pháp vi năng lượng mang lại độ tin cậy cực kỳ cao và hoàn toàn không cần bảo trì. Đây được xem là câu trả lời hoàn hảo cho những ứng dụng luôn đòi hỏi sự ổn định kéo dài và nguồn năng lượng nhất quán ngay giữa môi trường khắt khe nhất, nơi mà một thao tác thay thế cơ bản cũng không phải là lựa chọn thực tế.

Dựa trên những ưu điểm vượt trội đó, nhà sản xuất dự định sẽ đưa hệ thống vào ứng dụng rộng rãi trong hàng loạt lĩnh vực trọng yếu như mạng lưới giám sát công nghiệp, cảm biến môi trường và hệ thống an ninh. Bên cạnh đó, pin cũng sẽ cấp nguồn cho các nền tảng tự trị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo - những hệ thống luôn cần lượng điện năng thấp nhưng phải liên tục không ngừng nghỉ để duy trì ổn định mọi trạng thái hoạt động. Sản phẩm cũng được định vị là thành phần thiết yếu đối với các đợt triển khai dự án từ xa, bao gồm việc giám sát cơ sở hạ tầng thiết yếu và hệ thống theo dõi sức khỏe dài hạn, nơi thao tác bảo dưỡng là bất khả thi.

Hiệu suất thực tế của sản phẩm vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và chưa có sự kiểm chứng từ các bên độc lập.

Kevin Heffler, giám đốc hoạt động, đã chia sẻ về nền tảng kiến tạo nên thành tựu này. Ông nhận định sự ra mắt của dòng pin là một cột mốc quan trọng, đánh dấu thời khắc công ty chuyển đổi thành công chuyên môn tích lũy trong hàng thập kỷ liên quan đến vật liệu hạt nhân thành các giải pháp năng lượng thế hệ tiếp theo.

Đơn vị hiện đang là một nhà sản xuất đã được cấp phép chính thức, sở hữu tới sáu phòng thí nghiệm bức xạ nằm ngay trong nội bộ. Tổ chức cũng duy trì một bộ phận vật lý y tế tận tâm cùng với chương trình an toàn bức xạ cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả nền tảng vững chắc này được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ quá trình sản xuất có khả năng mở rộng quy mô, đồng thời đáp ứng tốt các chương trình khách hàng dài hạn.

Mặc dù phía công ty đã rất nỗ lực nhấn mạnh vào kinh nghiệm dày dặn của họ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dựa trên đồng vị phóng xạ - bao gồm việc từng chế tạo linh kiện cho máy báo khói - nhưng cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa hề tiết lộ chi tiết cụ thể nào liên quan đến mốc thời gian triển khai hoặc tính khả dụng thương mại trên thị trường.

Tuổi thọ hoạt động lâu dài lên đến hàng trăm năm được tuyên bố cho thiết bị này hiện vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào đặc tính chu kỳ bán rã của vật liệu Nickel-63. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng hiệu suất trong thế giới thực của pin sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp khác như hiệu suất chuyển đổi, khả năng của lớp chắn bức xạ và các hạn chế về mặt tích hợp. Đáng chú ý nhất, tất cả những thông số và tuyên bố từ phía nhà sản xuất tính đến nay vẫn chưa được bất kỳ một tổ chức độc lập nào đứng ra xác minh tính chính xác.