BHXH Việt Nam chỉ những dấu hiệu nhận diện website mạo danh, lừa đảo

Theo Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông , thời gian qua, trong quá trình kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC trực thuộc cơ quan này đã ghi nhận 124.928 địa chỉ website giả mạo các cơ quan, tổ chức. Trong đó, có 2 website giả mạo trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.