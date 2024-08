Công ty phi tài chính duy nhất tại Việt Nam có tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng đang kinh doanh ra sao?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) vừa tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ trực tuyến với lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ tháng 8 và những tháng tiếp theo của năm 2024.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 7/2024, ngoại trừ chỉ tiêu sản xuất điện không hoàn thành kế hoạch tháng do yếu tố khách quan; các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu của Petrovietnam hầu hết đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng từ 6,3 – 19,9%,.

Cụ thể, khai thác dầu thô đạt 0,81 triệu tấn, vượt 15,9% kế hoạch tháng. Khai thác khí đạt 519 triệu m3, vượt 14,7% kế hoạch tháng. Sản xuất đạm đạt 163,2 nghìn tấn, vượt 6,3% kế hoạch tháng. Sản xuất điện đạt 1,80 tỷ kWh, bằng 72% kế hoạch tháng. Sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 652,6 nghìn tấn, vượt 16,6% kế hoạch tháng.

Trong tháng 7/2024, tập đoàn đã đưa vào hoạt động 3 bồn chứa LPG tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu; Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 đã hòa lưới, đánh dấu cột mốc chính thức tham gia thị trường điện.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI.

Tính chung 7 tháng năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 4,4 – 30,4%, tăng 7 – 15,2% so với cùng kỳ năm 2023. Khai thác dầu thô đạt 5,81 triệu tấn, vượt 19,1% kế hoạch 7 tháng.

Khai thác khác khí đạt 3,97 tỷ m3, vượt 30,4% kế hoạch 7 tháng, tuy nhiên chỉ bằng 90% so với khả năng khai thác khí của Tập đoàn. Sản xuất đạm đạt 1,11 triệu tấn, vượt 6,3% kế hoạch 7 tháng, tăng 7% so với cùng kỳ. Sản xuất Điện đạt 17,22 tỷ kWh, bằng 92,7% kế hoạch 7 tháng, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 3,64 triệu tấn, vượt 21% kế hoạch 7 tháng (nếu tính cả sản lượng từ NSRP đạt 8,54 triệu tấn, vượt 19,2% kế hoạch 7 tháng, tăng 10,6% so với cùng kỳ). Sản xuất NPK đạt 194,2 nghìn tấn, vượt 4,4% kế hoạch 7 tháng, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2023.

Mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam, đặc biệt biên lợi nhuận lọc hóa dầu giảm 32,5% so với cùng kỳ năm 2023nhưng các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức từ 31 - 75% kế hoạch 7 tháng và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 567.400 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch 7 tháng, tăng 14% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 84.600 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch 7 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn ước đạt 29.600 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch 7 tháng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế đất nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Công ty hoạt động chính trong 5 lĩnh vực: Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; Công nghiệp khí; Chế biến dầu khí; Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo và Dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của công ty, quy mô tập đoàn với tổng tài sản hợp nhất đến nay là 42,2 tỷ USD, nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất đến nay là 22,3 tỷ USD.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 ghi nhận tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PVN vượt mức hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 2,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản tiền mặt và tiền gửi là gần 347.600 tỷ đồng. Nợ phải trả của Tập đoàn tại cuối năm 2023 hơn 479.000 tỷ, trong đó, tổng nợ vay hơn 262.000 tỷ. Vốn chủ sở hữu của PVN ở mức 532.000 tỷ.

Tính tới thời điểm hiện tại, PVN là doanh nghiệp duy nhất không phải ngân hàng có quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.