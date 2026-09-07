HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BHXH bắt buộc và tự nguyện: Khác nhau thế nào?

Hà Linh
|

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp chi tiết điểm khác biệt giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện - từ đối tượng tham gia, chế độ hưởng, mức đóng đến cách cộng dồn thời gian tham gia khi chuyển từ hình thức này sang hình thức khác.

BHXH bắt buộc có 5 chế độ, tự nguyện có 4 chế độ: Khác biệt gì cần biết?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa giải đáp chi tiết sự khác nhau giữa BHXH bắt buộc và tự nguyện theo Luật BHXH năm 2024, giúp người dân nắm rõ quyền lợi.

Về đối tượng: BHXH bắt buộc áp dụng cho người lao động có hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức… BHXH tự nguyện dành cho công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bắt buộc.

Về chế độ: BHXH bắt buộc có 5 chế độ — ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. BHXH tự nguyện có 4 chế độ — thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động (không có chế độ ốm đau).

Về tỷ lệ đóng: BHXH bắt buộc đóng 25% (3% ốm đau-thai sản, 22% hưu trí-tử tuất) trên lương, do người lao động và đơn vị chia sẻ. BHXH tự nguyện đóng 22% thu nhập do người tham gia tự chọn.

Điểm quan trọng: Thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đó sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian đóng tự nguyện sau này để tính hưởng chế độ khi đủ điều kiện.

Tags

bảo hiểm xã hội

BHXH

hưu trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại