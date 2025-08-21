Bhutan muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam

Mới đây, vào sáng 19/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển bền vững Bhutan đạt được dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương, đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường sống.

Bhutan từ lâu được thế giới biết đến là nơi khai sinh và áp dụng Chỉ số Hạnh phúc (GNH) làm thước đo tiến bộ quốc gia thay vì các chỉ số kinh tế khác. Năm 2023, chỉ số GNH cho thấy 93,6% dân số Bhutan coi mình là người hạnh phúc.

The Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) cho biết, GNH lần đầu tiên được vị Quốc vương thứ 4 của Bhutan – Nhà vua Jigme Singye Wangchuck – đưa ra vào cuối những năm 1970, khi ông tuyên bố: “Tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)”. Khái niệm này cho thấy phát triển bền vững cần được tiếp cận một cách toàn diện, chú trọng cả những khía cạnh phi kinh tế về hạnh phúc và phúc lợi.

Kể từ đó, ý tưởng về Tổng hạnh phúc quốc gia đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính sách phát triển của Bhutan và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Khi xây dựng Chỉ số Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH Index), Bhutan hướng tới việc tạo ra một công cụ đo lường hữu ích cho quá trình hoạch định chính sách, đồng thời khuyến khích Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp cùng thúc đẩy phúc lợi xã hội và hạnh phúc cộng đồng.

Chỉ số GNH bao gồm cả những lĩnh vực kinh tế - xã hội truyền thống như mức sống, y tế, giáo dục và những khía cạnh ít truyền thống hơn như văn hóa, sức sống cộng đồng và hạnh phúc tinh thần. Đây là một phép đo toàn diện phản ánh phúc lợi chung của người dân Bhutan, chứ không chỉ đơn thuần là một bảng xếp hạng tâm lý chủ quan về “hạnh phúc”.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước, Quốc vương Bhutan Bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Quốc vương tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời mong muốn nghiên cứu, học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo dữ liệu của IMF, năm 2024, GDP của Bhutan đạt khoảng 3,09 tỷ USD, xếp thứ 163 trên thế giới. Trong khi đó, GDP Việt Nam đạt khoảng 459 tỷ USD, xếp thứ 35 trên thế giới.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thống nhất khuyến khích các cơ quan, bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phất đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới.

Hai bên cho rằng cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm trong việc tôn vinh di sản văn hóa truyền thống của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.