Béo không ngấy, giòn không cứng: Loại hạt Việt Nam xuất khẩu Top 1 thế giới, thu về 5 tỷ USD

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đạt hơn 5,43 tỷ USD – con số ấn tượng khẳng định vị thế dẫn đầu về chế biến và xuất khẩu trên bản đồ nông sản thế giới.

Điểm tạo nên khác biệt của hạt điều Việt nằm ở sự cân bằng hiếm có trong hương vị: béo nhưng không ngấy, giòn nhưng không cứng, thơm tự nhiên và dễ ăn. Chính sự hài hòa này đã giúp sản phẩm chinh phục những thị trường vốn nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm như Mỹ, châu Âu hay Trung Đông.

Con số hơn 5 tỷ USD không chỉ phản ánh quy mô sản xuất lớn, mà còn cho thấy bước tiến dài của ngành điều Việt trong kiểm soát chất lượng, đầu tư công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng. Từ chỗ chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, doanh nghiệp trong nước đã từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị, tập trung vào rang sấy, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu riêng.

Hạt điều.

Sự chuyển dịch này giúp ngành điều không còn phụ thuộc vào xuất khẩu thô với biên lợi nhuận thấp, mà từng bước làm chủ công nghệ, nâng tầm giá trị sản phẩm. Hạt điều Việt vì thế không chỉ được biết đến với sản lượng lớn, mà còn gắn với hình ảnh chất lượng ổn định và hương vị đặc trưng.

Trong bức tranh chung ấy, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nga Biên là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu theo đuổi hướng đi chế biến sâu và xây dựng thương hiệu riêng với nhãn hàng Vigonuts. Đáng chú ý, sản phẩm hạt điều rang muối nguyên bản của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận OCOP 5 sao năm 2025 – mức xếp hạng cao nhất trong Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng, mà còn là bước đệm quan trọng để thương hiệu tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, các sản phẩm hạt điều Vigonuts được phân phối rộng rãi tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ và các nước Trung Đông. Sự hiện diện tại nhiều thị trường cho thấy khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.

Với doanh nghiệp, sự tôn trọng và tận tâm với khách hàng được xác định là nền tảng phát triển bền vững. Mỗi người tiêu dùng, dù ở bất kỳ đâu, đều xứng đáng được thưởng thức sản phẩm có chất lượng tương xứng với giá trị họ bỏ ra. Chính triết lý đó đã giúp thương hiệu từng bước tạo dựng niềm tin và chỗ đứng ổn định.

Ở tầm rộng hơn, câu chuyện của Nga Biên cũng là lát cắt tiêu biểu cho hành trình chuyển mình của ngành điều Việt Nam: từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, từ gia công sang xây dựng thương hiệu, từ sản lượng sang giá trị. Khi "ngon nhất" không chỉ là lời khen mà được chứng minh bằng con số xuất khẩu và tiêu chuẩn quốc tế, hạt điều Việt đã thực sự bước vào giai đoạn phát triển mới.

Giữ vững ngôi vương xuất khẩu là một thành tựu, nhưng nâng cao giá trị và khẳng định vị thế bằng chất lượng mới là nền tảng lâu dài. Với đà tăng trưởng hiện nay, hạt điều Việt Nam không chỉ mang về hàng tỷ USD mỗi năm, mà còn góp phần củng cố hình ảnh nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.