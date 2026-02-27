Gia vị dân dã của Việt Nam trồng tại nơi đặc biệt trở thành "vàng trắng": Giá đến 1,5 triệu đồng/kg

Tỏi Lý Sơn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh đã có tên trong danh sách 47 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2025 (Đợt 1). Đây không chỉ là dấu mốc của một doanh nghiệp, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình nâng tầm nông sản đặc trưng của đảo tiền tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp và bài toán "được mùa mất giá" vẫn ám ảnh người nông dân, mô hình sản xuất tỏi sạch, chế biến sâu theo hướng hiện đại của Phú Sinh được xem là một lối đi bền vững, mở ra cơ hội để tỏi Lý Sơn vượt sóng vươn ra thị trường quốc tế.

Lợi thế từ thổ nhưỡng đặc biệt

Huyện đảo Lý Sơn có khoảng hơn 335 ha đất trồng tỏi, cung ứng ra thị trường trên 3.000 tấn mỗi năm. Được trồng trên nền đất đỏ bazan pha cát biển kết tinh từ trầm tích núi lửa giúp tỏi Lý Sơn mang hương thơm nồng, vị cay thanh đặc trưng khó trộn lẫn.

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, tỏi Lý Sơn còn được xem là nguồn dược liệu quý, giàu hoạt chất có lợi cho sức khỏe, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Người dân lý sơn trồng tỏi.

Nhận diện rõ lợi thế này, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh đã đầu tư bài bản vào vùng nguyên liệu, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm OCOP chế biến từ tỏi, tạo chuỗi giá trị khép kín thay vì chỉ bán nông sản thô.

Liên kết sản xuất sạch, nâng cao giá trị

Thời gian qua, doanh nghiệp đã liên kết với khoảng 100 hộ nông dân canh tác 50 ha tỏi theo tiêu chuẩn VietGAP. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường biển đảo.

Song song với xây dựng vùng nguyên liệu, Phú Sinh đầu tư hệ thống máy móc, nhà xưởng hiện đại để lên men tỏi đen theo công nghệ Nhật Bản. Quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe.

Nếu như 1 kg tỏi tươi có giá dao động từ 40.000 – 70.000 đồng thì khi được chế biến chuyên sâu thành tỏi đen, giá trị có thể đạt từ 700.000 đến 1,5 triệu đồng/kg. Sự chênh lệch này cho thấy tiềm năng gia tăng lợi nhuận gấp nhiều lần nhờ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, mô hình này còn góp phần ổn định đầu ra cho nông dân, giảm thiểu rủi ro thị trường và từng bước thay đổi tư duy sản xuất manh mún sang liên kết chuỗi bền vững.

Bên cạnh việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, tỏi Lý Sơn Phú Sinh đang từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Sản phẩm đã được giới thiệu tại Singapore, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhận được phản hồi tích cực. Một số đối tác nước ngoài đã đặt hàng thí điểm, mở ra cơ hội để tỏi Lý Sơn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng trong vài năm tới, sản phẩm tỏi đen Lý Sơn sẽ có mặt rộng rãi tại thị trường Đông Á, xa hơn là châu Âu. Với chất lượng đặc thù và quy trình sản xuất đạt chuẩn, tỏi Lý Sơn được đánh giá đủ sức cạnh tranh với các quốc gia có ngành công nghiệp tỏi phát triển.

Song hành với nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như truy xuất nguồn gốc, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm.

Những bước đi này không chỉ nhằm nâng cao giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tỏi Lý Sơn như một sản phẩm văn hóa đặc trưng của đảo. Tỏi không còn đơn thuần là nông sản, mà trở thành biểu tượng gắn với bản sắc, thổ nhưỡng và câu chuyện sinh kế của người dân vùng biển đảo.

Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ngày càng khắt khe, quy trình sản xuất nông nghiệp sạch – sử dụng phân hữu cơ, giảm thiểu hóa chất – không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn gìn giữ hệ sinh thái biển đảo.