Bentley sắp có xe SUV nhỏ hơn Bentayga: Động cơ thuần điện, nội thất không 'đu trend' màn hình lớn

Bentley Urban SUV chạy thử trên đường đua Nürburgring. Ảnh: Carscoops

Bentley Bentayga đã trải qua gần một thập kỷ có mặt trên thị trường và trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng siêu sang Anh Quốc. Thành công này cũng mở đường để Bentley phát triển thêm một mẫu SUV thứ hai, được định vị thấp hơn Bentayga.

Mẫu xe mới hiện mang tên nội bộ Urban SUV và dự kiến sẽ có tên thương mại khác khi bước vào giai đoạn sản xuất. Điểm đáng chú ý nhất là xe sẽ chỉ có phiên bản thuần điện. Trong bối cảnh thị trường xe điện tại châu Âu và Mỹ còn nhiều biến động, lựa chọn này có phần mạo hiểm, nhưng Bentley có thể đang hướng trọng tâm sang Trung Quốc, nơi SUV điện cao cấp đang phát triển mạnh. Cùng với việc Porsche của tập đoàn mẹ Volkswagen đã có các mẫu SUV điện riêng, việc Bentley chuyển dịch theo xu hướng này gần như là điều sớm muộn.

Thiết kế đầu xe được che kín bằng lớp ngụy trang dày đặc. Ảnh: Carscoops

Urban SUV lần đầu xuất hiện trên đường thử Nürburgring Nordschleife với lớp ngụy trang phủ kín, bao gồm cả bốn cụm đèn pha tròn giả mang phong cách Bentley. Điều này khiến việc đoán thiết kế chi tiết trở nên khó khăn. Mẫu concept EXP15 từng gây chú ý với đèn pha dọc đặc trưng, nhưng đèn trên nguyên mẫu thử nghiệm lại không hoàn toàn tương đồng. Phần đầu xe và lưới tản nhiệt cũng được che kín. Dù vậy, có thể nhận thấy mẫu SUV mới nhỏ hơn Bentayga và có đường mái thấp hơn, nhiều khả năng nằm trong kích thước tương đương Porsche Cayenne Electric.

Khoang nội thất bị che giấu kỹ nhưng hình ảnh chụp lại cho thấy Bentley không chạy theo xu hướng bố trí màn hình dạng máy tính bảng cỡ lớn. Hãng dường như vẫn giữ phong cách riêng thay vì áp dụng layout tối giản thường thấy trên các mẫu EV mới.

Khoang cabin thử nghiệm lộ ra trong một khoảnh khắc ngắn. Ảnh: Carscoops

Thông tin về hệ truyền động chưa được công bố. Dù vậy, dự đoán Urban SUV sẽ chia sẻ nền tảng và linh kiện chính với Porsche Cayenne Electric, bao gồm bộ pin 113kWh và hệ thống điện 800 volt. Nếu sử dụng cấu hình tương tự, xe có thể hỗ trợ sạc nhanh đáng kể, tham chiếu từ Cayenne Electric chỉ mất 16 phút để sạc từ 10-80% pin.

Cayenne Electric hiện có hai phiên bản với mức công suất trải rộng từ 402 mã lực và lên đến 1.100 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Công suất của Bentley Urban SUV được dự đoán sẽ nằm giữa hai phiên bản này, phù hợp với định vị của hãng. Bentley dự kiến giới thiệu mẫu SUV mới vào giữa năm 2026 và giao những chiếc xe đầu tiên vào năm 2027.

Một số hình ảnh khác của buổi chạy thử xe: