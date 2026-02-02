Bentley Bentayga có bản độ cho người mê offroad: Ngoại hình hầm hố, thêm lốp địa hình, khoảng sáng gầm nâng lên hơn 30cm, có chiếc go-kart trên nóc xe

Bentley Bentayga X Concept. Ảnh: Bentley

Bentley Bentayga X Concept vừa được Bentley Motors trình làng với diện mạo hoàn toàn khác biệt so với Bentayga tiêu chuẩn. Xe được phát triển trên nền tảng Bentayga Speed, vẫn giữ lại máy V8 4.0L công suất khoảng 641 mã lực, dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 8 cấp nguyên bản.

Tuy nhiên, để biến một SUV siêu sang thành mẫu off-road “đúng nghĩa”, Bentley đã thực hiện nhiều tinh chỉnh kỹ thuật quan trọng. Điểm dễ nhận ra nhất là hệ thống treo được nâng cao và chiều rộng tăng thêm để cải thiện tính ổn định. Khoảng sáng gầm sau nâng cấp đạt hơn 30cm, và độ sâu lội nước tối đa được tăng lên gần 61cm giúp Bentayga X Concept “vượt địa hình” tốt hơn trên nhiều điều kiện đường. Để phù hợp với kích thước mới, vòm bánh xe được mở rộng thêm khoảng 40mm, đủ khoảng trống cho bộ mâm 22 inch nguyên khối của Brixton kèm lốp địa hình cỡ lớn.

Mâm xe và lốp xe kích thước lớn. Ảnh: Bentley

Ngoài ra, SUV siêu sang này còn khoác lên mình kiểu dáng “phiêu lưu” đậm nét hơn với hệ thống đèn chiếu sáng phụ gắn trên thanh giá nóc, cùng khoang chở hàng trên nóc có thể gắn thêm đồ dùng, mẫu thử nghiệm thậm chí đặt cả một chiếc xe go-kart điện kích thước nhỏ trên đó – nhấn mạnh tính hữu dụng khi đi xa.

Theo Bentley, Bentayga X Concept không chỉ là một chiếc SUV được “làm đẹp” off-road mà còn nhằm thu thập phản hồi thị trường cho một phiên bản Bentayga có khả năng off-road thực tế hơn trong tương lai. Ý tưởng này diễn ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu xe sang đang mở rộng dòng SUV sang những biến thể mạnh mẽ và linh hoạt hơn ngoài đường nhựa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại.