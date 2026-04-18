Bệnh viện xác nhận đã tử vong, người phụ nữ bất ngờ phát ra tiếng gõ từ quan tài ngay lúc an táng

Nguyệt Phạm |

Một vụ việc gây chấn động khiến dư luận rúng động khi một phụ nữ đã được bệnh viện xác nhận tử vong bất ngờ phát ra tiếng động từ quan tài.

Người phụ nữ được bệnh viện xác nhận tử vong

Theo truyền thông Peru, người phụ nữ trong câu chuyện là Rosa Isabel Céspedes Callaca, 36 tuổi, sống ở vùng Lambayeque. Trước đó, cô gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và được bệnh viện xác nhận đã qua đời. Tang lễ sau đó được tổ chức như bình thường, cho đến khi một chi tiết rùng mình xảy ra, khiến những người có mặt không thể tin vào mắt mình.

Sự việc xảy ra tại nghĩa trang El Carmen, thuộc thành phố Ferreñafe, vùng Lambayeque của Peru. Vào thời điểm gia đình và người thân đang chuẩn bị thực hiện nghi thức an táng, họ bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong quan tài.

Bệnh viện xác nhận đã tử vong, người phụ nữ bất ngờ phát ra tiếng gõ từ quan tài ngay lúc an táng - Ảnh 1.

Người phụ nữ Peru gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và được bệnh viện xác nhận đã qua đời. (Ảnh: Infobae)

Ban đầu, không ít người nghĩ rằng mình nghe nhầm giữa khung cảnh hỗn loạn và đau buồn của tang lễ. Thế nhưng khi những người thân tiến lại gần, tiếng động ấy vẫn tiếp tục vang lên. Nắp quan tài sau đó được mở ra, và cảnh tượng bên trong khiến tất cả chết lặng: Rosa được cho là vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết người phụ nữ này mở mắt và còn có phản ứng yếu. Nhân viên nhà tang lễ Juan Segundo Cajo kể lại với truyền thông địa phương rằng ông nhìn thấy Rosa mở mắt và đổ mồ hôi, nên lập tức gọi cảnh sát. Khoảnh khắc ấy khiến một lễ tiễn biệt bỗng biến thành cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian.

Theo TVPerú, gia đình sau đó vội vàng đưa nguyên cả quan tài đến cơ sở y tế để cấp cứu. Khi được kiểm tra, Rosa được xác định vẫn còn mạch rất yếu cùng độ bão hòa oxy thấp. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng hỗ trợ sự sống trong nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ.

Được đưa trở lại bệnh viện nhưng không qua khỏi

Dù xuất hiện dấu hiệu sinh tồn vào thời điểm tưởng chừng đã muộn nhất, Rosa cuối cùng vẫn không qua khỏi. Chỉ vài giờ sau khi được đưa trở lại bệnh viện, các bác sĩ một lần nữa xác nhận cô đã tử vong.

Chính diễn biến bất thường này đã khiến gia đình Rosa vô cùng đau đớn, đồng thời đặt ra hàng loạt câu hỏi. Điều khiến người thân không thể chấp nhận không chỉ là cú sốc ngay tại đám tang, mà còn là việc cô đã từng được xác nhận là đã chết trước đó.

Bệnh viện xác nhận đã tử vong, người phụ nữ bất ngờ phát ra tiếng gõ từ quan tài ngay lúc an táng - Ảnh 2.

Vào thời điểm gia đình và người thân đang chuẩn bị thực hiện nghi thức an táng, họ bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong quan tài. (Ảnh: Infobae)

Dì của Rosa nói với truyền thông địa phương rằng gia đình muốn biết vì sao cháu gái bà lại có phản ứng sống vào đúng thời điểm đang được đưa đi chôn cất. Theo người nhà, họ còn giữ các đoạn video cho thấy Rosa có cử động trong quan tài. Từ đó, nghi vấn về khả năng nhầm lẫn trong quá trình xác nhận tử vong bắt đầu bùng lên mạnh mẽ.

Một số người thân cho rằng Rosa có thể đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau tai nạn, khiến các dấu hiệu sống trở nên quá mong manh và khó nhận biết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ phía gia đình và dư luận, chưa phải kết luận chính thức của giới chức y tế.

Câu hỏi lớn hướng về quy trình xác nhận tử vong

Sau vụ việc, cơ quan y tế khu vực Lambayeque cho biết chưa thể đưa ra kết luận ngay lập tức. Giới chức địa phương khẳng định cần rà soát hồ sơ bệnh án, báo cáo chuyên môn và toàn bộ quy trình xử lý ca bệnh trước khi có câu trả lời rõ ràng.

Một số nguồn tin ở Peru nhắc tới khả năng liên quan đến trạng thái catalepsy, tức cơ thể rơi vào tình trạng gần như bất động, phản ứng rất yếu và dễ bị nhầm với tử vong. Dù vậy, đây chỉ là giả thuyết được truyền thông đề cập trong quá trình điều tra, chưa được xác nhận là nguyên nhân thực sự trong trường hợp của Rosa.

Bệnh viện xác nhận đã tử vong, người phụ nữ bất ngờ phát ra tiếng gõ từ quan tài ngay lúc an táng - Ảnh 3.

Chỉ vài giờ sau khi được đưa trở lại bệnh viện, các bác sĩ một lần nữa xác nhận cô đã tử vong. (Ảnh: Infobae)

Câu chuyện của Rosa Isabel Céspedes Callaca vì thế gây ám ảnh không chỉ bởi chi tiết "tiếng gõ từ quan tài" giữa lúc an táng, mà còn bởi nỗi lo lớn hơn phía sau: ranh giới giữa sự sống và cái chết trong một số trường hợp chấn thương nặng đôi khi mong manh đến mức nào.

Một đám tang vốn là khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng đã bất ngờ trở thành hiện trường của một bi kịch khác, nơi hy vọng lóe lên chỉ trong chốc lát rồi lại vụt tắt. Và cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, vụ việc này vẫn tiếp tục khiến dư luận Peru day dứt với câu hỏi: vì sao một người đã được xác nhận tử vong lại vẫn có thể phát ra tín hiệu sống ngay trong chính đám tang của mình?

Theo Infobae, TVpe, Iflscience

Tags

bệnh viện

Tin ngắn

người phụ nữ

tai nạn giao thông

tử vong

báo mới

đám tang

quan tài

chôn cất

an táng

Peru

tang lễ

Cơ quan y tế

dấu hiệu sinh tồn

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
