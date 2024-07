Bệnh viện tư nhân cửa ngõ TP HCM báo mức lãi cao chưa từng thấy

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An báo cáo lợi nhuận nửa đầu 2024 đạt 80 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. - Bệnh viện Triều An được thành lập từ năm 2001, hiện đứng thứ 55/65 bệnh viện được đánh giá chất lượng dịch vụ bởi Sở Y tế TP HCM.

Theo công bố của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (OTC) về tình hình kinh doanh quý 2/2024, doanh thu thuần đạt hơn 269 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái.



Do giá vốn tăng thấp hơn mức tăng của doanh thu, lợi nhuận gộp của Triều An cải thiện mạnh, đạt 80,1 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... đều giảm, lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh của Triều An gấp tới 4,4 lần quý 2 năm ngoái, đạt hơn 71 tỷ đồng.

Sau trừ thuế, lãi ròng quý 2/2024 của Bệnh viện Triều An đạt hơn 57,8 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.



Tính chung nửa đầu 2024, lợi nhuận sau thuế của Bệnh viện Triều An, nơi ông Trầm Bê làm chủ tịch đạt gần 80 tỷ đồng. Đây cũng là con số cao nhất từ trước tới nay.

Tại đại hội đồng cổ đông 2024, Bệnh viện Triều An đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 769,6 tỉ đồng và 60,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả khả quan sau 6 tháng, bệnh viện đã vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra.

Ông Trầm Bê nắm 4,85% cổ phần Bệnh viện Triều An

Bệnh viện Triều An được ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng năm 2001. Thời điểm đó, Nhà nước có chủ trương xã hội hóa y tế với nhiều ưu đãi và thị trường khám, chữa bệnh tư nhân vẫn còn nhiều đất trống.

Là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước và có quy mô lớn, Bệnh viện Triều An công bố mỗi năm cấp cứu hàng chục nghìn trường hợp, khám bệnh cho hàng trăm nghìn lượt người. 10 năm gần đây, bệnh viện này luôn có doanh thu trên 350 tỷ đồng và lãi hơn 30 tỷ đồng mỗi năm, trừ đỉnh dịch năm 2021 lần đầu báo lỗ 27 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian thụ án, chức danh chủ tịch hội đồng quản trị của ông Trầm Bê tại Triều An được giao cho ông Trần Ngọc Henri. Đến giữa năm ngoái, ông Trầm Bê được bầu bổ sung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Bệnh viện Triều An nằm gần Bến xe miền Tây, là cửa ngõ của TP HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến tháng 4, ông Trần Ngọc Henri xin từ chức vì lý do sức khỏe. Ông Trầm Bê trở lại ghế chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 của Triều An là 10%, chi trả từ ngày 15/7.

Hiện ông Trầm Bê nắm hơn 2,37 triệu cổ phần, tương đương 4,85% vốn; bà Viên Tú Anh cũng nắm số cổ phần tương đương chủ tịch. Ông Trần Ngọc Henri nắm 4,08% vốn, ông Trịnh Nhựt Toản 0,61%. Trong danh sách cổ đông lớn mới nhất, không còn tên bà Dương Thị Đẹt và bà Trầm Thuyết Kiều (con gái ông Trầm Bê).

Hồi giữa tháng 7 năm nay, Sở Y tế TP HCM công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023. Bệnh viện Triều An xếp thứ 55/65 bệnh viện được đánh giá được này.