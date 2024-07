Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã công bố báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023, ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động Viettel được ghi nhận lên đến hơn 45 triệu đồng/người/tháng.



Cụ thể, trong năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Viettel đạt 172.520 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2022 và vượt kế hoạch 2,2%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 46.331 tỷ đồng, tăng hơn 2,6% so với năm 2022 và vượt kế hoạch 4,6%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 35.267 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2022 và vượt kế hoạch 4,1%.

Tình hình tài chính hợp nhất của Viettel qua các năm

Cũng trong năm 2023, công ty mẹ Viettel đạt doanh thu 103.571 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 40.009 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 32.155 tỷ đồng, tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo, thu nhập bình quân của người lao động tại cả Tập đoàn Viettel là 30,63 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch 29,22 triệu đồng. Tại công ty mẹ, thu nhập bình quân của người lao động đạt 45,42 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch 44,68 triệu đồng.

Viettel cho biết, năm 2023 là năm Viettel đạt được thành tựu trên tất cả các lĩnh vực viễn thông trong nước, viễn thông nước ngoài, chuyển đổi số, nghiên cứu sản xuất & logistic. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Viettel ở mức 296.249 tỷ đồng, tăng 11.987 tỷ đồng so với hồi đầu năm.