Sự việc xảy ra từ năm 2018 và đã được Bệnh viện nhân dân 115 xử lý, báo cáo cấp có thẩm theo đúng quy định nhưng hiện nay, một số đối tượng vẫn đăng tải lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện.

Thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại đoạn video liên quan đến một sự việc diễn ra cách đây 8 năm (năm 2018), phản ánh về thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế trong ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim thuộc Bệnh viện 115 .

Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin về sự việc như sau: Trong kíp trực đêm 01/08/2018 của Khoa Nhịp tim học thuộc Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ T.Q.V và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận người bệnh N.T.Th (87 tuổi) được người nhà chuyển từ Bệnh viện quận Tân Phú (TP HCM) đến. Bác sĩ đã thăm khám, tư vấn, giải thích cho người bệnh và thân nhân. Tuy nhiên, thân nhân người bệnh không hài lòng về thái độ ứng xử của ê-kip nên đã quay video đăng lên mạng xã hội.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Ban Giám đốc đã kịp thời chỉ đạo các khoa, phòng liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo toàn bộ diễn biến; đồng thời trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe và trao đổi thấu đáo với thân nhân người bệnh.

Sau khi được Bệnh viện giải thích, gia đình người bệnh đã chủ động gỡ bỏ bài đăng tải trên mạng xã hội tại thời điểm đó (năm 2018) và không có ý kiến thắc mắc gì thêm. Người bệnh đã được chăm sóc và xuất viện theo đúng quy định.

Song song đó, Ban Giám đốc đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân trong kíp trực chưa thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, ứng xử dẫn đến thân nhân bệnh nhân dẫn bức xúc nên phản ánh, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện. Ngoài ra, bác sĩ T.Q.V là bác sĩ giảng viên của một đơn vị khác nên Bệnh viện cũng có thông báo với đơn vị nơi quản lý xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời có báo cáo gửi Sở Y tế, các đơn vị liên quan.

Mặc dù sự việc nêu trên đã được Bệnh viện giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý từ cách đây 8 năm nhưng hiện nay một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) tiếp tục đang tải, chia sẻ lại nội dung cũ gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện.

Ngày 23/11, Bệnh viện Nhân dân 115 có báo cáo gửi UBND TP, Công an TP, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao TP để xác minh làm rõ mục đích đăng tải lại các video từ 8 năm trước của một số cá nhân trên mạng xã hội và đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định việc các trang mạng xã hội đăng tải thông tin xảy ra 8 năm trước là nhằm câu view với mục đích xấu, vi phạm Luật An ninh mạng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bệnh viện và khiến đội ngũ nhân viên, y, bác sĩ hoang mang.

Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin để người dân hiểu đúng về vụ việc, không tự ý lan truyền, chia sẻ thông tin cũ đã được giải quyết để Bệnh viện yên tâm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.