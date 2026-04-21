Bệnh viện hiếm hoi trên sàn chứng khoán đang trả thù lao cho 500 bác sĩ, điều dưỡng thế nào? Có người thu nhập 4,9 tỷ đồng

Ghi nhận từ báo cáo thường niên năm 2025 của bệnh viện Tim Tâm Đức, tổng số nhân viên tính đến ngày 31/12/2025 là 537 người. Mức lương trung bình là hơn 29 triệu đồng. So với 2024, số lượng nhân viên và mức lương đều tăng. Mức lương trung bình đã tăng 9,8%.

Hiện bệnh viện Tim Tâm Đức có 86% bác sĩ là bác sĩ sau đại học. Số điều dưỡng và kỹ thuật viên hiện nay là 229 người, trong đó 65% điều dưỡng và kỹ thuật viên là đại học và sau đại học.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, tổng lương và thưởng của Hội đồng quản trị Bệnh viện Tim Tâm Đức tăng nhẹ so với năm ngoái, đạt 2,36 tỷ đồng.

Cụ thể, TS.BS Nguyễn Ngọc Chiểu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận thù lao bằng năm 2024, hơn 1,4 tỷ đồng/năm. Các bác sĩ khác là thành viên Hội đồng Quản trị nhận mức lương mỗi năm dao động 193-244 triệu đồng.

Ở Ban Kiểm soát, tổng lương thưởng đạt 702 triệu đồng, tăng 41% so với mức 495 triệu đồng của năm 2024.

Ở ban Tổng Giám đốc, TS.BS Tôn Thất Minh - Giám đốc bệnh viện là người nhận mức lương cao nhất, 4,9 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương 410 triệu đồng/tháng. Mức này giảm nhẹ so với 5 tỷ đồng của năm trước (giảm khoảng 1,6%), nhưng vẫn cao gấp hơn 3 lần thù lao của Chủ tịch.

TS. BS Tôn Thất Minh (SN 1957) - Giám đốc BV Tim Tâm Đức

Ngoài Giám đốc bệnh viện, một số thành viên thuộc ban Tổng Giám đốc có mức lương hàng năm cao hơn Chủ tịch Nguyễn Ngọc Chiểu như TS.BS Chu Trọng Hiệp - Giám đốc Ngoại tim mạch (3 tỷ đồng), BS.CKII Đỗ Văn Bửu Đan - Tổng Giám đốc (2,8 tỷ đồng), TS.BS Đinh Đức Huy - Giám đốc Nội tim mạch (2,6 tỷ đồng), Ths.BS . Nguyễn Huỳnh Khương - Phó Giám đốc Thông tin can thiệp và Bệnh lý mạch máu (2 tỷ đồng), Bs.CKII Thái Minh Thiện - Phó Giám đốc Cấp cứu & Hồi sức Nội Tim Mạch (1,6 tỷ đồng).

Năm qua, bệnh viện Tim Tâm Đức ghi nhận tình hình kinh doanh hiệu quả, với doanh thu thuần hợp nhất 835 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Trên website chính thức của mình, bệnh viện Tim Tâm Đức cho biết trong 19 năm hoạt động, đơn vị này đã thực hiện 12.000 ca phẫu thuật tim thành công, 30.000 ca thông tim can thiệp và điện sinh lý tim.

Không chỉ những người có khả năng chi trả chi phí mới được mổ tại Bệnh viện Tim Tâm Ðức, đây còn là địa chỉ tin cậy để các Tổ chức từ thiện, Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo các tỉnh, Thành trong cả nước tin tưởng gửi các cháu bị bệnh tim bẩm sinh đến phẫu thuật. Sau gần 19 năm, bệnh viện đã thực hiện hơn 7.000 ca mổ tim từ thiện - chiếm gần 60% tổng số ca mổ tim của bệnh viện.

Với những thành quả giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo mổ tim, năm 2014, Tâm Đức đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chính phủ và nhiều bằng khen của các Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo các tỉnh.