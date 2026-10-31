Bên trong siêu du thuyền mắc kẹt tại Campuchia vì hết tiền mua xăng dầu

“Chúng tôi đã đăng ký tham gia chuyến đi trọn đời và rất mong chờ được du lịch vòng quanh thế giới, nhưng giờ đây, chúng tôi lại mắc kẹt ở một nơi đầy nguy cơ lừa đảo”, ông Randy Cassingham (67 tuổi) nói. Đáng nói, ông Randy đã bán căn nhà ở Colorad của mình để trang trải chi phí cho chuyến đi cùng vợ là bà Kit (72 tuổi). Ảnh: Getty