Bên trong siêu đô thị 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang hình thành một “bộ sưu tập” đặc biệt: 6 thương hiệu quốc tế cùng xuất hiện

Chỉ trong vòng 5 ngày, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã công bố hợp tác với hai tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới.

Tại siêu đô thị biển quy mô 2.870 ha đang được Vinhomes triển khai ở Cần Giờ, TP.HCM, một “bộ sưu tập” khách sạn quốc tế đang dần hình thành với sự góp mặt của các thương hiệu thuộc IHG Hotels & Resorts và Marriott International.

Đáng chú ý, các thỏa thuận được công bố chỉ cách nhau 5 ngày.

Ngày 23/4/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, chủ đầu tư Vinhomes Green Paradise, ký thỏa thuận với IHG Hotels & Resorts để đưa 4 thương hiệu khách sạn của tập đoàn này vào dự án.

Theo kế hoạch, IHG sẽ phát triển 4 khách sạn với tổng quy mô hơn 1.000 phòng, gồm InterContinental Saigon Can Gio với 400 phòng, Crowne Plaza Saigon Can Gio 400 phòng, Holiday Inn Express Saigon Can Gio 130 phòng và Garner Saigon Can Gio 130 phòng.

Điểm đáng chú ý là Holiday Inn Express và Garner hiện chưa có mặt tại Việt Nam. IHG cho biết hai khách sạn tại Cần Giờ sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai thương hiệu này chính thức hiện diện trên thị trường Việt Nam. Hai dự án dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2028, trong khi InterContinental và Crowne Plaza dự kiến đi vào vận hành năm 2030.

Đến ngày 28/4, danh sách thương hiệu quốc tế tại Vinhomes Green Paradise tiếp tục được nối dài khi chủ đầu tư ký hợp tác với Marriott International để phát triển thêm The Ritz-Carlton và Marriott Hotel.

Hai dự án có tổng quy mô khoảng 700 phòng và biệt thự nghỉ dưỡng. Trong đó, The Ritz-Carlton Can Gio dự kiến cao 9 tầng, cung cấp khoảng 250 phòng, suite và biệt thự hồ bơi. Khách sạn được bố trí ven sông, tại khu vực trung tâm siêu đô thị và dự kiến khai trương vào quý 4/2027.

Liền kề là Can Gio Marriott Hotel cao 25 tầng, khoảng 450 phòng, nằm gần nhà hát opera, sân golf và trung tâm thể thao của dự án. Khách sạn cũng được lên kế hoạch hoạt động từ quý 4/2027.

Như vậy, sau hai thỏa thuận với IHG và Marriott International, ít nhất 6 thương hiệu khách sạn quốc tế đã được xác định hiện diện tại Vinhomes Green Paradise, với tổng quy mô dự kiến hơn 1.700 phòng và biệt thự.

Danh mục này trải dài từ phân khúc lưu trú phổ thông, cao cấp đến hạng sang, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng. IHG hiện sở hữu hơn 6.900 khách sạn tại hơn 100 quốc gia, trong khi Marriott International có hơn 9.800 cơ sở tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến cuối năm 2025.

Mục tiêu hình thành chuỗi lưu trú 7.000 phòng

6 thương hiệu trên mới chỉ là một phần trong hệ thống lưu trú được quy hoạch tại siêu đô thị Cần Giờ.

Theo Vingroup, dự án đặt mục tiêu hình thành chuỗi lưu trú khoảng 7.000 phòng, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày và lượng khách du lịch quy mô lớn trong tương lai. Riêng 4 khách sạn IHG đã chiếm hơn 1.000 phòng trong kế hoạch này.

Hệ thống khách sạn được đặt trong tổng thể một siêu đô thị rộng 2.870 ha, ba mặt giáp biển và nằm cạnh Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Tổng mức đầu tư của Vinhomes Green Paradise vào khoảng 10 tỷ USD .

Bên cạnh lưu trú, quy hoạch dự án còn có VinWonders rộng 122 ha, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800 ha, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, cảng tàu quốc tế Landmark Harbour và hai sân golf 18 hố. Vingroup đặt mục tiêu hệ sinh thái này có thể giúp Cần Giờ đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Việc đồng thời đưa nhiều thương hiệu quốc tế vào cùng một dự án cho thấy mảng khách sạn - nghỉ dưỡng đang được xây dựng như một cấu phần lớn trong siêu đô thị 10 tỷ USD, bên cạnh nhà ở, vui chơi giải trí và hạ tầng kết nối.