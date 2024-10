Bên trong nhà tù '5 sao' giam giữ các quan tham Trung Quốc

Nhà tù Tần Thành nằm ở quận Xương Bình, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, được truyền thông nước này xếp vào loại “nhà tù hạng sang”, thường là nơi giam giữ các quan tham nước này và thân nhân của họ.

Cổng nhà tù Tần Thành. (Ảnh: Baidu)

Tường đặc chế chống tự tử

Nhà tù Tần Thành được xây dựng vào những năm 1950 với sự giúp đỡ của Liên Xô với bốn tòa nhà có phòng thẩm vấn, được đánh số lần lượt là Giáp, Ất, Bính, Đinh. Năm 1967, nhà tù xây thêm sáu tòa nhà được đánh số tiếp theo là Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, tổng cộng khớp với 10 thiên can trong hệ thống phong thủy.

Mỗi phòng giam rộng 20 m2. Tường trong các phòng giam dành cho tù nhân trọng tội được làm đặc biệt để ngăn chặn việc tù nhân tự tử bằng cách đập đầu vào tường.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường thấp, cao khoảng 30 cm so với mặt đất. Có lẽ vì lý do an toàn, không bao giờ có ghế trong phòng. Tất cả các thiết bị cố định trong phòng đều được làm tròn các góc, không còn sắc nhọn.

Các vật dụng như dây thép, mảnh kính vỡ, hay thậm chí là vải vụn - những thứ có thể được dùng để gây án, tự tử hoặc vượt ngục - đều không tồn tại trong nhà tù này.

Một góc khuôn viên trong nhà tù Tần Thành. (Ảnh: NetEase)

Điều kiện '5 sao'

Nhà tù Tần Thành là “nơi giam giữu những quan chức tham nhũng cấp thứ trưởng trở lên ở Trung Quốc. Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu Cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân, cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân, cựu Thứ trưởng Công an Lý Kỷ Chu... đều đang bóc lịch tại đây.

Ngoài lý lịch đặc biệt của các tù nhân thì điều kiện sống trong nhà tù Tần Thành cũng hơn hẳn các nhà tù thông thường.

Theo tờ Nhật báo Nhân dân , các quan chức cấp cao trong nhà tù Tần Thành được cung cấp phòng giam riêng rộng rãi, có bàn viết, phòng tắm, nhà vệ sinh và máy giặt.

Nhà tù có thư viện, nơi các tù nhân có thể đọc sách báo và xem tivi, thường từ 19h - 21h mỗi ngày. Các tù nhân cũng có thể đi dạo trong khuôn viên nhà tù 6 lần mỗi tuần.

Thay vì phải mặc đồ phạm nhân, các tù nhân có thể mặc trang phục tùy chọn do gia đình cung cấp. Chẳng hạn, cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ, bị tống giam hồi năm 2008 vì tội nhận hối lộ, thường được thấy mặc đồ vest và tập thái cực quyền.

Một phòng sinh hoạt chung được trang bị các loại nhạc cụ cho tù nhân giao lưu, giải trí. (Ảnh: NetEase)

Về bữa ăn, các tù nhân thêm sữa vào bữa sáng. Bữa trưa và tối có ăn nhiều loại súp và thịt. Một số tù nhân đặc biệt sức khỏe kém có thể ăn bốn bữa một ngày, tiêu chuẩn và chi phí bữa ăn do nhà nước quy định và chi trả, gia đình cũng có thể cung cấp thêm thực phẩm.

Một số đầu bếp nhà tù từng làm việc trong các khách sạn hàng đầu ở Bắc Kinh và có thể phục vụ tù nhân bữa ăn theo "cấp bộ trưởng".

“Nó giống như một khách sạn 5 sao” , ông Bào Đồng, một cựu quan chức cấp cao Trung Quốc từng thụ án 7 năm tù tại Tần Thành, chia sẻ và cho biết thêm nhà tù Tần Thành do Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp kiểm soát.

Cháy phòng

Theo NetEase , từ năm 2004, hơn 100 tù nhân là quan chức chuyển đến nhà tù Tần Thành. Chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động năm 2012 khiến hàng loạt quan chức từ cấp cao đến cấp thấp bị bắt giữ, dẫn đến tình trạng quá tải tại các nhà tù hạng sang.

Việc có quá nhiều quan chức bị bắt khiến nhà tù Tần Thành dù đã mở rộng vào năm 2012 cũng không đủ chỗ chứa.

Năm 2002, nhà tù Yến Thành được xây dựng với mục địch thay thế nhà tù Tần Thành giam giữ các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện phải sử dụng cả hai nhà tù do chiến dịch chống tham nhũng của nước này chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại.

Phòng ăn ở nhà tù Yến Thành. (Ảnh: Baidu)

Nhà tù Yến Thành cũng được xếp vào loại "nhà tù hạng sang", năm trên vùng đất rộng 0,44 km2 ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, và thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Yến Thành cũng là nơi giam giữ bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai. Bà Cốc đang thụ án chung thân vì giết một doanh nhân người Anh. Bà từng bị tuyên án tử hình, song được hoãn thi hành án trong 2 năm hồi năm 2012. Năm 2013, một tòa án ở Bắc Kinh giảm án xuống tù chung thân vì cho rằng bà Cốc đã cải tạo tốt.