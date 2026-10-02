Bên trong nhà máy khổng lồ tại Tp.HCM sản xuất “kho báu” khiến phụ nữ mê mẩn: Quy mô lớn nhất thế giới, rộng 10 sân bóng, vốn gần 4.000 tỷ đồng, tới 7.000 lao động

Khi vận hành toàn diện, nhà máy đặc biệt tại TP.HCM có thể sản xuất tới 60 triệu món trang sức mỗi năm để phục vụ thị trường toàn cầu.

Ngày 1/10, những món trang sức Pandora đầu tiên đã được chế tác thành công tại nhà máy mới ở Khu công nghiệp VSIP III, phường Bình Cơ, TP.HCM. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng trang sức Đan Mạch bên ngoài Thái Lan, nơi Pandora đã có 37 năm kinh nghiệm chế tác.

Nhà máy Pandora nhìn từ trên cao

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, tương đương gần 4.000 tỷ đồng, diện tích 7,5 ha, tương đương khoảng 10 sân bóng đá. Theo Pandora, đây là nhà máy chế tác trang sức tinh xảo lớn nhất thế giới và là cơ sở sản xuất thứ tư của hãng trên toàn cầu.

Công nhân đang làm việc tại nhà máy

Khi vận hành toàn diện, nhà máy có thể sử dụng khoảng 7.000 lao động và đạt công suất tối đa 60 triệu món trang sức mỗi năm. Công suất mới dự kiến giúp năng lực sản xuất toàn cầu của Pandora tăng khoảng 50%.

Năm 2025, Pandora tiêu thụ 112 triệu món trang sức trên toàn cầu. Như vậy, công suất thiết kế của riêng nhà máy Việt Nam tương đương khoảng 54% lượng sản phẩm hãng bán trong cả năm ngoái.

Bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Pandora, cho biết Việt Nam được lựa chọn nhờ môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Đặc biệt, hãng đánh giá cao kỹ năng thủ công của lao động Việt Nam trong một ngành vẫn cần nhiều công đoạn xử lý bằng tay.

“Việc mở nhà máy này là xây dựng thập kỷ tiếp theo cho Pandora”, bà Berta de Pablos-Barbier cho biết.

Bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Pandora, trò chuyện cùng công nhân Việt Nam

CEO Pandora cho biết hệ thống sản xuất mới được xây dựng theo hướng linh hoạt, cho phép Việt Nam sản xuất nhiều nhóm sản phẩm khác nhau phục vụ các thị trường trên thế giới. Việc có thêm một cứ điểm bên ngoài Thái Lan cũng giúp hãng giảm sự phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, đánh giá những khoản đầu tư quy mô lớn của các doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO và Pandora cho thấy niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến sản xuất dài hạn. Theo bà, Việt Nam có lợi thế về nguồn lao động có kỹ năng, cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất đang phát triển và vị trí địa lý.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Đại sứ Đan Mạch cũng lưu ý khả năng tiếp cận năng lượng xanh và tái tạo sẽ tiếp tục là một trong những yêu cầu quan trọng nếu Việt Nam muốn thu hút thêm các khoản đầu tư từ doanh nghiệp nước này.

Từ những mẫu sáp nhỏ thành món trang sức hoàn chỉnh

Theo chân ông Matt Barton, quản lý cấp cao phụ trách hoạt động sản xuất (Senior Manager Manufacturing Excellence) phóng viên đi qua từng khu vực để quan sát hành trình biến những mẫu sáp nhỏ thành các món trang sức hoàn chỉnh.

Ông Matt Barton, quản lý cấp cao phụ trách hoạt động sản xuất (Senior Manager Manufacturing Excellence)

Một sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn trước khi rời nhà máy. Từ mẫu thiết kế ban đầu, khuôn được tạo để hình thành các mẫu sáp. Những chi tiết sáp nhỏ sau đó được ghép thành từng “cây”, chuẩn bị cho công đoạn đúc kim loại.

Tại khu vực giới thiệu quy trình, những cây sáp màu xanh với hàng loạt chi tiết nhỏ nằm cạnh sản phẩm sau khi đúc, cho thấy khá rõ sự thay đổi của một món trang sức qua từng bước. Sau công đoạn đúc, các chi tiết kim loại được tách riêng để tiếp tục mài và đánh bóng.

Sản phẩm sau đó lần lượt đi qua các bước hoàn thiện như lắp ráp, hàn, gắn đá và mạ. Trước khi trở thành thành phẩm, chúng còn phải qua công đoạn kiểm tra chất lượng.

Máy móc xuất hiện ở nhiều khu vực của nhà máy, song con người vẫn hiện diện dày đặc trên dây chuyền. Ở những bàn chế tác, người thợ trực tiếp thao tác trên những chi tiết có kích thước nhỏ bằng các dụng cụ chuyên dụng.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực, Pandora đã đưa các chuyên gia sản xuất người Việt sang Thái Lan đào tạo trong nhiều tháng. Các Master Trainer từ Thái Lan cũng được bố trí tại Việt Nam từ đầu năm nay để chuyển giao kinh nghiệm tích lũy qua 37 năm sản xuất của hãng.

Việt Nam trước mắt tập trung vào trang sức mạ vàng

Trong giai đoạn đầu, một trong những nhiệm vụ chính của nhà máy Việt Nam là tăng sản lượng các dòng trang sức mạ vàng.

Ông Jeerasage Puranasamiddhi, Giám đốc Chiến lược Pandora, cho biết nhu cầu đối với dòng sản phẩm mạ vàng vàng (yellow gold-plated) đang tăng nhanh trên thị trường thế giới. “Chúng tôi cần tăng công suất rất nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường”, ông nói.

Sau khi quy trình sản xuất và kỹ năng của đội ngũ tại Việt Nam ổn định, Pandora mới tính đến việc triển khai mạ bạch kim tại đây trong những năm tiếp theo.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở nguồn nguyên liệu. Pandora cho biết 100% bạc và vàng sử dụng trong hoạt động sản xuất của hãng là nguyên liệu tái chế. Nhà máy tại TP.HCM cũng sử dụng 100% điện tái tạo và được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold.

Khu vực văn phòng Nhà máy Pandora

Hiện nguyên liệu trực tiếp phục vụ chế tác vẫn được Pandora mua từ mạng lưới quốc tế và nhập khẩu vào Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước đang tham gia ở một số mảng như máy móc, vận chuyển, suất ăn, vệ sinh, quản lý cơ sở vật chất, tài chính, pháp lý và nhân sự. Pandora cho biết mạng lưới nhà cung cấp địa phương sẽ tiếp tục được mở rộng khi quy mô sản xuất tăng lên.

Từ những sản phẩm đầu tiên ra đời ngày 1/10, nhà máy sẽ tiếp tục tăng dần công suất. Khi vận hành toàn diện, mỗi năm cơ sở rộng tương đương 10 sân bóng này có thể cho ra đời tới 60 triệu món trang sức, được đưa vào mạng lưới bán hàng của Pandora tại hơn 100 quốc gia.