Bên trong ngôi làng người lùn kỳ lạ nhất Đà Lạt, rộng 6ha toàn những công trình "giật gân"

Đà Lạt vốn không thiếu những điểm check-in, nhưng để tìm được một nơi thực sự có "linh hồn" và kể một câu chuyện khiến du khách phải trầm trồ thì GOD Valley (Thung lũng của những vị thần) chính là cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý của nhiều đu khách. Nằm dưới chân đèo Tà Nung, nơi đây không chỉ là một khu du lịch đơn thuần mà là một thế giới giả tưởng sống động, nơi những huyền thoại bước ra ngoài đời thực.

Những công trình đồ sộ khiến du khách ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên

Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào thung lũng rộng 6ha này là sự choáng ngợp trước những mô hình khổng lồ. Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là Thần Rùa hai đầu với kích thước cực đại, uy nghi như một vị hộ thần của vùng đất vừa được nơi này tu sửa và đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các đại cảnh như Thần Cây, Thần Nước hay Rồng thiêng cũng khiến du khách ngỡ ngàng.

Điều đặc biệt làm nên sự khác biệt của GOD Valley so với những khu du lịch mô hình khác chính là công nghệ cơ khí 3D. Các bức tượng cao từ 5m đến 17m này không hề vô tri. Chúng có thể cử động đầu, chớp mắt và mang theo những chuyển động nhịp nhàng, tạo cảm giác như những sinh vật cổ đại đang thực sự hơi thở giữa rừng thông đại ngàn.

Chính sự kết hợp giữa quy mô hoành tráng và câu chuyện nhân văn sâu sắc đã giúp GOD Valley nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không chỉ thu hút đông đảo khách nội địa đến khám phá, nơi đây còn là điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách nước ngoài. Sự ngạc nhiên khi thấy một "vũ trụ giả tưởng" được đầu tư bài bản và sự xúc động trước nghị lực sống của những cư dân tí hon đã tạo nên một trải nghiệm du lịch rất khác biệt tại Đà Lạt.

Một số du khách nước ngoài đã đến đây và vô cùng bất ngờ trước sự sáng tạo của người Việt Nam, họ thẳng thắn chia sẻ: “Chỉ có tại Việt Nam mới có khu du lịch như thế”, “Tôi vừa khám phá một trong những ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới” . Một số du khách nội địa cũng phải tấm tắc khen ngợi rằng: “Mình từng đến đây rồi, chỗ này dễ thương lắm”, “Biến điểm yếu thành thế mạnh của mình, đỉnh cao luôn”.

Nếu các vị thần khổng lồ mang đến yếu tố thị giác gây choáng ngợp, thì yếu tố thực sự thu hút du khách của nơi này lại nằm ở ngôi làng của những người tí hon. Lấy cảm hứng từ vùng đất của người Hobbit trong phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", ngôi làng hiện ra với những mái nhà phủ cỏ xanh mướt, những ổ bánh mì khổng lồ và những vật dụng sinh hoạt bé xinh.

Cư dân tại đây là những người có ngoại hình đặc biệt, cao chưa đầy một mét, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, H're, Chăm ở Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk. Khu du lịch đã tạo ra một câu chuyện tiếp đón rất thú vị, biến họ thành những "đại sứ" của thung lũng. Họ không còn mặc cảm về ngoại hình mà tự tin hóa thân thành những chàng thợ rèn, cô nông dân đon đả mời trà, mang lại tiếng cười và sự ấm áp cho du khách.

Chị Nguyễn Thị Tình, 37 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,19 m, từng luôn cảm thấy thua kém đồng nghiệp từng chia sẻ rằng, mình như tìm thấy một phiên bản khác: "Ở đây, mọi người nhìn mình bằng sự yêu mến chứ không tò mò. Được du khách xin chụp ảnh, nhiều lúc tôi ngỡ mình là ngôi sao". Nhiều anh chị diễn viên khác đều cho rằng bản thân thật sự tìm thấy nơi mình thuộc về khi đến làm việc tại đây.

Với mức vé từ 120.000 VNĐ (đã bao gồm nước), đây là điểm đến thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế nhờ sự kết hợp độc đáo giữa kỹ xảo hiện đại và giá trị con người. Nếu bạn đang tìm kiếm một góc nhìn mới lạ, một nơi để thấy rằng những câu chuyện cổ tích hoàn toàn có thể tồn tại giữa đời thực, đừng quên ghé thăm Thung lũng của những vị thần trong hành trình chinh phục thành phố sương mù sắp tới.

