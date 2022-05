Mới đây, YouTuber du lịch Trek Trendy đã có một video "review" khoang hạng nhất của Singapore Airlines khiến nhiều người xuýt xoa. Vốn là một vlogger du lịch nổi tiếng, Trek Trendy (tên thật là Will) có điều kiện được du hành và trải nghiệm những dịch vụ hạng sang mà ít ai có khả năng tiếp cận.

Will bắt đầu chuyến bay của mình tại Frankfurt (Đức) đến sân bay JFK (New York, Mỹ). Hành trình chỉ kéo dài 9 tiếng, nhưng cũng đủ để anh hào hứng chia sẻ lại những cảm nhận của một phòng khách sạn trên không.

Không có gì bất ngờ khi chuỗi những trải nghiệm "sang chảnh" đó bắt đầu từ trước cả khi bước chân lên máy bay. Do địa điểm xuất phát không có phòng chờ riêng của hãng, vlogger phải sử dụng phòng chờ thương gia của một hãng hàng không khác. Tuy không thể giống với dịch vụ của Singapore Airlines, Will cho rằng nó cũng "khá ổn" khi vẫn có phục vụ đồ uống miễn phí, canteen, khu vực nghỉ rộng rãi...

Phòng chờ đặc biệt tại sân bay Frankfurt.

Tất nhiên, trọng tâm của chuyến bay sẽ nằm trên khoang hạng nhất của chiếc Airbus A380 - chiếc máy bay thương mại lớn nhất hiện nay. Theo chia sẻ của Will, mỗi chiếc A380 chỉ có 6 "phòng" hạng nhất, với 2 trong số đó có giường đôi.

Vừa bước chân lên máy bay, vlogger cho biết anh đã lập tức không nói nên lời khi mỗi chỗ ngồi gần như không khác một phòng khách sạn mini, với khoang để đồ, cửa kéo riêng tư, tủ quần áo và cả một chiếc TV.

Khoang để hành lý riêng, tách biệt với khu vực nghỉ ngơi.

Ghế ngồi có thể xoay 360 độ, đối diện với một màn hình TV.

Cửa sổ với rèm che sử dụng bằng nút bấm và một chiếc tablet điều khiển các chức năng trong phòng.

Bàn trang điểm mini.

Sau khi đã yên vị và khám phá tiện nghi của "phòng khách sạn", Will tiếp tục review một trong những phần được mong chờ nhất trong một chuyến bay hạng sang - bữa ăn full course. Tuy nhiên, đến đây vlogger lại chỉ ra một điều khiến hãng hàng không "mất điểm", đó là không sử dụng menu vật lý. Lý do được đưa ra là để giảm tiếp xúc, phục vụ công tác phòng dịch.

Bữa ăn trên khoang hạng nhất Trek Trendy review gồm có khai vị với gà nướng satay; trứng cá muối cùng đồ ăn kèm. Món chính là má bò cùng croquette. Cuối cùng, tráng miệng là phô mai, trái cây và bánh socola. Tất nhiên, chất lượng đồ ăn là không phải bàn và đây cũng không phải những lựa chọn duy nhất.

Một đặc quyền vô cùng hấp dẫn khác của hành khách trên hạng bay này không thể không kể đến là nhà vệ sinh riêng cho khoang. Theo nhận xét của Will, nó còn "rộng hơn nhiều" so với nhà vệ sinh của nhiều khách sạn trên mặt đất. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là hãng bay không trang bị phòng tắm như một số khoang hạng nhất khác trên thế giới.

Nhà vệ sinh được thiết kế khá sáng sủa, với một bàn trang điểm rộng rãi. Ngoài ra, hành khách cũng được cung cấp một số mỹ phẩm và cả một bộ pajama.

Phục vụ cũng là thứ không thể chê được trên chuyến bay này, khi tiếp viên sẽ chuẩn bị sẵn giường cho hành khách. Độ thoải mái có thể sáng ngang với một chiếc giường khách sạn - nơi bạn có thể tha hồ ngả lưng và duỗi chân.

Một điều đặc biệt nữa là bạn có thể chọn phòng có giường đôi, với diện tích và độ thoải mái còn được nhân lên nhiều lần.

Phòng giường đôi trên cùng chuyến bay.

Kết thúc chuyến bay, Will cho rằng anh đã có một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ suốt nhiều năm sau này. Bình luận dưới video, nhiều cư dân mạng không tiếc lời dành những từ "có cánh" cho Singapore Airlines.

"Tôi không biết là giờ họ còn trang bị cả một căn hộ New York trên máy bay cơ đấy, tuyệt thật".

"Về cơ bản là nguyên một văn phòng chỉ dành riêng cho bạn, thật điên rồ".

"Tôi đã bay với Singapore Airlines suốt hơn 40 năm. Chắc chắn là hãng bay tốt nhất thế giới".

"Là một người Singapore, tôi còn không biết rằng chúng tôi có những dịch vụ xa hoa thế này".