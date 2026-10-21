Sân thượng là nơi đáp trực thăng, còn bên trong dinh thự của gia tộc này khiến ai nhìn cũng choáng váng.

Nhắc đến những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất Ấn Độ, Ambani là cái tên khó có thể bỏ qua. Đứng đầu gia tộc là tỷ phú Mukesh Ambani (SN 1957) - Chủ tịch Reliance Industries Limited, tập đoàn dầu khí và hóa dầu hàng đầu, đồng thời là người đứng sau Reliance Retail, một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất đất nước tỷ dân. Với khối tài sản khổng lồ cùng tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh, ông từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của giới tài phiệt xứ sở sông Hằng.

Nhưng nhắc đến gia tộc Ambani, công chúng không chỉ nhớ đến những thương vụ bạc tỷ mà còn đặc biệt tò mò về Antilia – dinh thự 27 tầng được ví như một cung điện giữa lòng Mumbai. Với chiều cao khoảng 173m, công trình sở hữu quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo cùng hàng loạt tiện ích xa hoa hiếm thấy trong một tư dinh tư nhân. Từ gara dành riêng cho bộ sưu tập siêu xe, khu vườn trên cao đến rạp chiếu phim và bãi đáp trực thăng, gần như mọi nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí đều được tích hợp bên trong tòa nhà. Được định giá khoảng 2 tỷ USD theo nhiều nguồn tin, Antilia không chỉ là biểu tượng cho sự giàu có của gia đình Ambani mà còn khiến cả thế giới choáng ngợp bởi cách định nghĩa cuộc sống xa xỉ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Sân thượng: Ba bãi đáp trực thăng riêng

Trên đỉnh dinh thự 27 tầng, tỷ phú Mukesh Ambani tiếp tục khiến công chúng choáng ngợp khi dành riêng khu vực sân thượng để bố trí các bãi đáp trực thăng. Antilia có tới 3 bãi đáp, phục vụ nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của gia đình. Chi tiết này góp phần cho thấy mức độ đầu tư đặc biệt của vị tỷ phú Ấn Độ, khi ngay cả phương tiện di chuyển trên không cũng được tính toán trong thiết kế tư dinh. Từ mặt đất lên đến tận nóc nhà, Antilia dường như không bỏ sót bất kỳ tiện ích nào nhằm đáp ứng lối sống xa hoa của gia đình Ambani.

Tầng 1 - 6: Bãi đỗ xe quy mô lớn

Trong dinh thự Antilia, ngay cả việc đỗ xe cũng được nâng tầm thành một hạng mục riêng biệt khi tỷ phú Mukesh Ambani dành trọn 6 tầng để phục vụ nhu cầu này. Cách bố trí ấy vừa tạo không gian lưu trữ rộng rãi cho bộ sưu tập xe đồ sộ, vừa được cho là phù hợp với điều kiện thời tiết tại Mumbai, nơi thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập úng vào mùa mưa. Bộ sưu tập xe sang của ông có khoảng 168 chiếc, quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng như Rolls-Royce, Bentley và Ferrari. Với số lượng xe khổng lồ cùng giá trị của từng chiếc, việc dành riêng một khu vực nhiều tầng để cất giữ và trưng bày chúng cũng đủ cho thấy quy mô xa hoa của cơ ngơi này.

Tầng 7: Gara bảo dưỡng siêu xe chuyên nghiệp

Nếu 6 tầng phía dưới là nơi lưu giữ bộ sưu tập siêu xe đồ sộ, tầng 7 lại được gia đình Mukesh Ambani dành riêng cho công việc bảo dưỡng và chăm sóc những chiếc xe đắt giá này. Không gian được bố trí như một gara chuyên nghiệp ngay trong dinh thự, đủ rộng rãi để phục vụ việc kiểm tra, bảo trì và chăm sóc xe định kỳ. Đáng chú ý, gia đình tỷ phú còn thuê đội ngũ kỹ sư và thợ lành nghề làm việc thường xuyên tại đây, giúp những chiếc xe luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Với cách đầu tư này, việc giữ gìn bộ sưu tập hàng trăm chiếc xe không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các trung tâm dịch vụ bên ngoài mà có thể được thực hiện ngay trong chính cơ ngơi của gia đình.

Tầng 8 - 10: Khu vườn trên mây

Từ tầng 8 đến tầng 10, dinh thự Antilia mở ra một không gian xanh mướt mắt với khu vườn trên mây được tỷ phú Mukesh Ambani đặc biệt dành tặng vợ mình. Nằm giữa độ cao ấn tượng của tòa nhà, khu vườn được ví như phiên bản hiện đại của vườn treo Babylon, nơi cây xanh, hoa lá và thác nước nhân tạo đan xen, tạo nên một ốc đảo thư thái giữa lòng Mumbai náo nhiệt. Không gian càng thêm phần lộng lẫy nhờ những thiết kế cột, phào chỉ và hoa văn trang trí cầu kỳ, tinh xảo. Từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, toát lên vẻ đẹp bề thế, sang trọng tựa cung điện giữa không trung. Để duy trì cảnh quan xanh tốt quanh năm, gia đình Ambani còn bố trí đội ngũ làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc khu vực này. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc xa hoa đã biến nơi đây thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của dinh thự, đồng thời thể hiện sự đầu tư công phu của vị tỷ phú dành cho không gian sống của gia đình.

Tầng 11 - 12: Không gian ẩm thực chuẩn nhà hàng 5 sao

Không cần bước chân ra khỏi nhà, gia đình Ambani vẫn có thể tận hưởng trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp chẳng kém những nhà hàng sang trọng bậc nhất. Hai tầng 11 và 12 của Antilia được dành riêng cho khu vực ăn uống, với cách bài trí tinh tế, không gian lộng lẫy đến mức thoạt nhìn, nhiều người có thể nhầm đây là nhà hàng trong khách sạn hay một resort cao cấp thay vì khu vực sinh hoạt riêng của gia đình. Để nâng tầm trải nghiệm, tỷ phú Mukesh Ambani còn mời những đầu bếp danh tiếng, trong đó có các đầu bếp đạt sao Michelin, phục vụ tại gia. Nhờ vậy, mỗi bữa ăn không đơn thuần đáp ứng nhu cầu thường ngày mà còn trở thành trải nghiệm ẩm thực được chăm chút từ khâu chế biến đến cách thưởng thức.

Tầng 13 - 16: Khu chăm sóc sức khỏe riêng

Nếu những tiện ích trước đó chưa hết khiến người ta choáng ngợp, Antilia lại tiếp tục gây bất ngờ với khu vực chăm sóc sức khỏe được bố trí riêng từ tầng 13 đến tầng 16. Với quy mô và mức độ đầu tư của dinh thự, gọi nơi đây là một “thành phố thu nhỏ” quả không quá lời, bởi ngay cả nhu cầu chăm sóc y tế cũng được tính đến trong thiết kế tổng thể. Khu vực này được trang bị các thiết bị y tế hiện đại, cùng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Thay vì phải di chuyển ra ngoài để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, gia đình Ambani có thể tận hưởng sự riêng tư và chủ động ngay trong chính tư dinh của mình. Đây cũng là một chi tiết cho thấy Antilia không đơn thuần là nơi ở xa hoa, mà còn được xây dựng để đáp ứng những nhu cầu của gia đình tỷ phú.

Tầng 17 - 18: Khu phòng VIP dành cho khách quý

Không chỉ chăm chút cho không gian sống của gia đình, tỷ phú Mukesh Ambani còn dành riêng tầng 17 và 18 của Antilia để tiếp đón những vị khách đặc biệt. Khu phòng VIP được thiết kế theo tiêu chuẩn sang trọng, với nội thất cao cấp, hệ thống ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng và cách bài trí tinh tế. Từng chi tiết đều góp phần tạo nên không gian nghỉ ngơi tiện nghi, riêng tư, mang đến cảm giác chẳng khác nào lưu trú tại khách sạn 5 sao. Sự đầu tư này cũng phần nào cho thấy cách gia đình Ambani coi trọng trải nghiệm của khách quý: không chỉ tiếp đón chu đáo mà còn dành cho họ một không gian lưu trú xứng tầm với sự xa hoa của toàn bộ dinh thự.

Tầng 19 - 22: Không gian nghỉ ngơi riêng tư của gia đình

Sau hàng loạt tiện ích xa hoa phục vụ nhu cầu tiếp khách và giải trí, các tầng 19–22 của Antilia được dành làm không gian sinh hoạt riêng của gia đình Mukesh Ambani. Đây là nơi đề cao sự riêng tư, với các phòng ngủ được thiết kế theo phong cách riêng, kết hợp nội thất sang trọng cùng những tiện nghi cao cấp. Nằm ở vị trí cao của tòa nhà, khu vực này còn sở hữu tầm nhìn rộng mở ra Mumbai, mang đến cảm giác thoáng đãng và tách biệt khỏi sự náo nhiệt của thành phố. Giữa dinh thự đồ sộ với vô số tiện ích, những tầng phòng ngủ chính là khoảng không gian để các thành viên gia đình nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống riêng tư.

Tầng 23 - 26: Khu lưu trú dành cho đội ngũ nhân viên

Đằng sau cuộc sống xa hoa của gia đình Mukesh Ambani là cả một đội ngũ nhân sự đông đảo đảm nhiệm việc vận hành dinh thự. Với hơn 600 nhân viên được cho là làm việc tại Antilia, tòa nhà cần có không gian riêng để bố trí chỗ nghỉ ngơi và phục vụ công việc của họ. Vì vậy, các tầng 23–26 là khu vực dành cho đội ngũ nhân viên, giúp việc túc trực và hỗ trợ gia đình diễn ra thuận tiện hơn. Cách tổ chức này cho thấy Antilia không chỉ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia chủ, mà còn tính đến cả bộ máy nhân sự phía sau. Để duy trì hàng loạt tiện ích và chất lượng phục vụ liên tục, dinh thự cần một hệ thống vận hành quy mô lớn, gần như một khách sạn cao cấp thu nhỏ ngay trong tư gia.

Tầng 27: Thiên đường vui chơi, giải trí trên cao

Khép lại danh sách tiện ích của Antilia là tầng 27, nơi được ví như một tổ hợp giải trí thu nhỏ dành riêng cho gia đình Ambani. Tại đây, gia chủ có thể tận hưởng những buổi xem phim ngay trong rạp chiếu phim tư nhân với sức chứa lên tới 80 người, hay thư giãn bên bể bơi bốn mùa mà không cần rời khỏi dinh thự. Đáng chú ý, công trình còn có phòng băng tuyết nhân tạo độc đáo, mang đến trải nghiệm mát lạnh giữa khí hậu nóng bức của Mumbai. Từ xem phim, bơi lội đến tận hưởng không gian tuyết nhân tạo, mọi hoạt động giải trí đều được tích hợp ngay trong nhà.