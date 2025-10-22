Làm chủ công nghệ, hiện đại hóa 'nỏ thần', xây những ‘pháo đài công nghệ’ bảo vệ Tổ quốc – Đó là những gì người dân nhận ra sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng những vũ khí, khí tài mà Viettel đem đến qua các Triển lãm quốc phòng quốc tế và Triển lãm Thành tựu 80 năm đất nước. Nhưng ít ai biết, đứng sau tiềm lực đầy tự hào đó là đóng góp thầm lặng của Viettel Telecom- đơn vị đảm nhận mảng kinh doanh viễn thông trong nước.

Bên trong các pháo đài công nghệ

Nổi bật trong dàn khí tài hùng hậu được Vietel trực tiếp nghiên cứu, cải tiến là tổ hợp S-125-VT – được gọi là “nỏ thần” thế hệ mới - với khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu và đạt tỷ lệ đánh trúng với mục tiêu máy bay chiến thuật lên tới 90%.

Vietel trực tiếp nghiên cứu, cải tiến là tổ hợp S-125-VT – được gọi là “nỏ thần” thế hệ mới.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn – một trong những vũ khí hiện đại khác do Tập đoàn Viettel tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam - được cấu thành từ xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển nạp tên lửa và xe kiểm tra. Hệ thống radar của tổ hợp có tầm quét gần 200km, cho phép theo dõi, chỉ thị mục tiêu và đáp ứng khả năng tiêu diệt tàu nổi, mục tiêu trên biển của đối phương.

Không chỉ vậy, 3 mẫu UAV hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất bao gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được trang bị AI, đã được thử nghiệm và đưa vào huấn luyện thực tế. Đây được coi là bước đột phá của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua.

Trong đội hình diễu binh, chiếc xe tác chiến điện tử là khí tài có khả năng trinh sát, thu thập, phân tích và gây nhiễu các tín hiệu điện từ của đối phương. Hệ thống này có thể triển khai nhanh chóng trên nhiều địa hình, góp phần tạo ra lá chắn mềm bảo vệ không gian điện từ quốc gia.

Bên cạnh đó, người dân cũng vô cùng ấn tượng với những khẩu pháo mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm và Pháo phòng không 57mm. Những vũ khí này làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp, bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy và các cơ sở quan trọng… khỏi các đối tượng tấn công đường không.

Cùng với các vũ khí – khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hoá đô thị và trợ lý ảo.

Khi kinh tế trở thành bệ phóng cho công nghiệp quốc phòng

Đứng sau những khí tài quân sự khiến mỗi người dân đều cảm thấy tự hào ngày hôm nay, là nguồn lực tài chính từ Viettel Telecom. Ngoài sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khoa học công nghệ nước nhà, viễn thông chính là lĩnh vực giúp Viettel có tài nguyên vật chất để áp dụng và triển khai những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng.

Để trở thành bệ phóng vững chắc đó, Viettel Telecom đã phải trải qua một hành trình xây dựng nền tảng kinh tế có thể miêu tả bằng 2 chữ “phi thường”.

Viettel Telecom tiên phong phổ cập di động ở Việt Nam, rồi tiên phong triển khai 3G, 4G và giờ là 5G với tốc độ được coi là “điên rồ”.

Khi Viettel Telecom khởi đầu, mật độ di động của Việt Nam còn dưới 4%, điện thoại di động là thứ xa xỉ. Với khát vọng phổ cập dịch vụ di động để mang kết nối đến mọi người, mọi nơi, Viettel Telecom thực hiện chiến lược phủ sóng đến vùng sâu vùng xa, đưa ra các gói cước cạnh tranh. Điều này đã nhanh chóng thay đổi bộ mặt viễn thông Việt Nam và tạo ra một tệp khách hàng khổng lồ - nền tảng đầu tiên cho dòng tiền.

Sau giai đoạn bùng nổ 2G, Viettel Telecom sớm nhận ra nếu chỉ dừng ở dịch vụ "alo" thì sẽ không bền vững. Họ tiếp tục tiên phong triển khai 3G, rồi đến 4G với một tốc độ mà nhiều người cho là "điên rồ": lắp đặt hơn 34.000 trạm chỉ trong 6 tháng. Tầm nhìn đó đã giúp Viettel Telecom chiếm hơn 60% thị phần mobile Internet hiện nay.

Sau khi trở thành số 1 về di động, Viettel Telecom tiếp tục chứng minh khả năng dẫn dắt thị trường bằng việc chinh phục các lĩnh vực mới. Điển hình là vào tháng 3 năm 2020, Viettel Telecom đã vươn lên vị trí số 1 về thị phần Internet cáp quang (FTTH) với 41,32%. Thành tựu này là kết quả của một chiến lược dài hơi, tập trung đầu tư vào hạ tầng siêu băng rộng và cải thiện trải nghiệm khách hàng một cách liên tục.

“Mọi người làm việc quên ngày đêm, sẵn sàng nhiều tuần, nhiều tháng không về nhà. Đổi lại, họ thấy rõ thành quả: mỗi năm mạng lưới lại gấp đôi, thuê bao tăng gấp đôi, doanh thu gấp đôi. Cảm giác ‘đang xây tầng trên thì tầng dưới đã lắp thiết bị’ – không khí ấy thực sự phấn khởi” – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhắc lại.

Sức mạnh kinh tế của Viettel sau những nỗ lực của các thành viên và chủ lực là Viettel Telecom được thể hiện qua những con số tài chính kỷ lục. Tổng kết 25 năm hoạt động, Viettel Telecom đã đạt doanh thu lũy kế vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Không chỉ liên tục giữ vị trí số 1 về thị phần di động, băng rộng cố định, OTT nội địa và các chương trình khách hàng thân thiết, Viettel Telecom cũng là một trong những đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia và là cái nôi sinh ra các lĩnh vực mới cho Tập đoàn Viettel như Viettel Money, Viettel Solutions, Viettel Media...

Không bao giờ dừng lại

"Chúng ta không bao giờ tự mãn, không bao giờ hài lòng với những gì đang có. Hãy chủ động tìm ra những thách thức mới, những đỉnh cao mới," ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Đối với Viettel Telecom, đỉnh cao mới ấy chính là cuộc chuyển mình từ một công ty viễn thông (Telco) thành một công ty công nghệ (Techco) với một chiến lược có hệ thống. Viettel đang hướng tới làm chủ công nghệ từ hạ tầng 5G phủ 99% dân số đến không gian tầm thấp; đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu trở thành "hệ thần kinh số", giúp Viettel hiểu khách hàng sâu sắc và dẫn dắt xu hướng.

Viettel Telecom đang hướng tới việc phủ sóng 5G tới 99% dân số.

Trên nền tảng ấy, Viettel kiến tạo mô hình kinh doanh mới, nơi mọi điểm chạm của khách hàng đều trở thành tài nguyên nuôi dưỡng các hệ thống thông minh. Hàng loạt nền tảng cho doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình được hình thành, đưa công nghệ trở thành người bạn đồng hành. Tất cả được kết nối thống nhất qua Viettel Account – chiếc chìa khóa để mỗi người dân bước vào thế giới số an toàn, thông minh.

Sức mạnh kinh tế từ một Viettel Telecom không ngừng đổi mới, vươn lên thành một Techco sẽ tiếp tục tạo ra nguồn lực tài chính dồi dào, đầu tư vào cho hoạt động nghiên cứu và phát triển và "tôi luyện" nên những sản phẩm công nghệ quốc phòng đỉnh cao.

Đồng thời, việc tự chủ công nghệ lõi lại mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho chính Viettel Telecom, giúp công ty có thêm lợi thế cạnh tranh. An ninh quốc gia được đảm bảo tạo ra môi trường ổn định cho kinh tế phát triển. Đó là một vòng tuần hoàn cộng hưởng, nơi kinh tế và quốc phòng không tách rời mà cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng thể.

"Tại Tập đoàn, Viettel Telecom luôn là đơn vị đi trước, mở đường. Các bạn đang là người dẫn dắt, tiên phong trong hệ sinh thái ấy. Vậy thì, không có lý do gì khác ngoài hai chữ 'tiên phong'," Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng khẳng định vai trò của Viettel Telecom.

Theo người đứng đầu Tập đoàn, một hạt carbon có thể trở thành than đá hoặc kim cương, tùy vào môi trường mà nó được tôi luyện. Con người cũng vậy. Lãnh đạo Viettel tin rằng, nếu muốn tạo ra "kim cương Viettel", cần một môi trường đầy thách thức.