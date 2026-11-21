Dọc đường Giải Phóng (Hà Nội), những khu tập thể cũ với ban công cơi nới, hành lang chật hẹp đang nằm trong diện giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A.
Video: Bên trong các khu tập thể cũ dọc đường Giải Phóng trước ngày mở rộng Quốc lộ 1A
Nhiều hộ dân cơi nới ban công, dựng thêm khung sắt, tạo thành những phần diện tích sử dụng bên ngoài căn hộ, làm nên cảnh lộn xộn, mất mỹ quan.
Không gian sinh hoạt bên trong các căn hộ cũng được mở rộng bằng cách tận dụng ban công và những khoảng trống sẵn có.
Bên trong khu nhà, nhiều hộ dân tận dụng ban công, hành lang và khoảng không phía trước căn hộ để trồng cây, phơi quần áo, đặt các vật dụng sinh hoạt.
Bên trong khu tập thể lắp máy số 10, nằm tại đầu ngõ 208 Giải Phóng, Hà Nội.
Công trình có lối cầu thang bố trí ở đầu hồi, hành lang tầng hai hiện được các hộ tận dụng để dựng xe máy, xe đạp. Sau nhiều năm sử dụng, một số vị trí trên tường bao xuất hiện tình trạng bong tróc, nấm mốc.
Với quy mô sử dụng đất khoảng 337,3ha, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được kỳ vọng hình thành tuyến giao thông có mặt cắt ngang 90m, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với nút giao Cầu Giẽ.
Công trình đi qua 18 xã, phường, dự kiến hoàn thành năm 2027, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị dọc trục giao thông phía Nam Thủ đô.
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