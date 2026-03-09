Bên trong biệt thự 362,8 tỷ của Rihanna và bạn trai: Nhìn phòng tắm đủ hiểu giới thượng lưu Mỹ giàu cỡ nào

Sự việc biệt thự của Rihanna tại Beverly Hills (California, Mỹ) bất ngờ bị xả súng vào khoảng 13h21 ngày 8/3 (giờ địa phương) đã khiến dư luận xôn xao. Theo Los Angeles Times, thời điểm xảy ra vụ việc, nữ ca sĩ vẫn đang ở trong nhà nhưng không có thương tích nào được ghi nhận.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết qua bộ đàm của cảnh sát, khoảng 10 phát súng đã được bắn ra từ một chiếc xe đậu bên kia đường, đối diện cổng nhà của nữ ca sĩ. May mắn là không ai bị thương, nhưng vụ việc vẫn khiến khu vực an ninh vốn nổi tiếng kín đáo của Beverly Hills trở nên náo động.

Rihanna và A$AP Rocky

Cảnh sát giăng dây phong tỏa hiện trường và nghi phạm gây ra vụ việc cũng đã bị bắt giữ. Ảnh: BACKGRID

Được biết Rihanna và A$AP Rocky hiện đang sống trong một biệt thự sang trọng trị giá 13,8 triệu USD (khoảng 362,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), Page Six đưa tin vào tháng 3/2024.

Cặp đôi mua biệt thự này vào tháng 12/2021, gồm 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm. Căn nhà nằm trên một con đường cụt cực kỳ riêng tư thuộc khu Post Office, khu dân cư giàu có nơi nhiều ngôi sao khác cũng sinh sống.

Được xây dựng từ những năm 1930, ngôi nhà xa hoa đã trải qua nhiều lần cải tạo và nằm trên khu đất rộng khoảng 21.958 foot vuông (tương đương 2.000m2), với đầy đủ tiện ích như hồ bơi, khu cabana thư giãn, nhiều bếp lửa ngoài trời, nhà khách và nhiều không gian sinh hoạt khác.

Bên ngoài biệt thự

Nhà bếp dành cho đầu bếp chuyên nghiệp trong biệt thự trông như bước ra từ giấc mơ với mặt bàn đá cẩm thạch trắng tinh, sàn gỗ xếp kiểu xương cá, cùng hai đảo bếp lớn, mỗi đảo đều có bồn rửa với phụ kiện mạ vàng.

Không gian bếp còn được trang bị thiết bị hiện đại hàng đầu như tủ rượu lớn, máy rửa bát mới, bếp lửa hiện đại, hai lò nướng và hệ thống đèn phong cách Art Deco treo phía trên.

Cặp đôi cũng có thể tập luyện trong phòng gym mở hoàn toàn, được trang bị đầy đủ thiết bị và kết nối với hiên ngoài trời.

Bếp

Phòng sinh hoạt gia đình mang phong cách hiện đại tối giản, với sofa chữ L êm ái, thảm vintage, TV màn hình phẳng cỡ lớn và nhiều ghế trang trí độc đáo.

Từ phòng khách này có thể nhìn ra toàn cảnh hồ bơi và khu vườn qua hệ cửa kính lớn từ sàn đến trần.

Ngay cạnh phòng khách là góc ăn sáng nhỏ gọn, đủ chỗ cho cả gia đình bốn người, cùng với phòng ăn lớn được điểm nhấn bằng đèn chùm lấp lánh.

Phòng khách

Góc ăn sáng bên cạnh phòng khách

Ngôi nhà được thiết kế để phục vụ những buổi tụ họp, với khu ăn uống trong nhà - ngoài trời rộng rãi, bàn ghế hiện đại.

Ngoài ra còn có phòng khách sang trọng dành cho tiệc cocktail, cùng phòng bar riêng đặt cạnh lò sưởi đốt củi, với hệ kệ sách được phối màu hài hòa, tạo không gian lý tưởng cho các buổi tiệc.

Bàn ăn rộng rãi

Một khu vực nghỉ ngơi khác

Quầy bar đủ tiện nghi cạnh lò sưởi

Mỗi phòng ngủ đều đủ rộng để đặt giường cỡ king, một số phòng còn có ban công hoặc sân hiên riêng nhìn ra khu vườn phía sau.

Trong khi phần lớn phòng ngủ được thiết kế với tông màu trung tính, một phòng nổi bật với giấy dán tường họa tiết lá cây.

Phòng ngủ chính (primary suite) có phòng tắm đá cẩm thạch sang trọng dành cho cả hai, với bồn tắm lớn, cùng phòng thay đồ và tủ quần áo walk-in khổng lồ.

Các phòng ngủ rộng rãi và hiện đại

Một phòng ngủ có giấy dán tường họa tiết lá cây rất thú vị

Phòng ngủ chính có phòng thay đồ riêng

Phòng tắm sang trọng với các chi tiết bằng đá cẩm thạch và bồn tắm thư giãn, có ban công riêng

Khuôn viên bên ngoài của căn nhà cũng vô cùng ấn tượng, với nhiều khu vực ghế ngồi cao cấp để thư giãn.

Gần hồ bơi là khu cabana sang trọng, nơi gia đình có thể nghỉ ngơi dưới nắng hoặc trong bóng râm.

Một bếp lửa ngoài trời được thiết kế với ghế ngồi chìm trên nền gạch, trong khi một bếp lửa khác có không gian mở hơn, với những chiếc ghế êm ái bao quanh.

Khu vực chòi nghỉ rộng rãi ở sân sau

Bể bơi vô cực có thiết kế hiện đại và sang trọng

Rất nhiều không gian nghỉ ngơi trong khuôn viên biệt thự

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh năm 1988 tại Saint Michael, Barbados. Khi còn học trung học, Rihanna đã thành lập bộ 3 âm nhạc với 2 người bạn cùng lớp người Barbados và thử giọng cho nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers. Người này người ngay lập tức bị thu hút bởi tài năng của cô.

Rihanna chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu với ca khúc đầu tay mang tên Pon de Replay. Kể từ đó tới nay, Rihanna liên tục gặt hái được những thành công vang dội với hàng loạt bản hit và album "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng lớn.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật gây tiếng vang lớn, Rihanna còn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh. Vào năm 2017, cô thành lập thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty. Sau đó, nữ ca sĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục ra mắt thương hiệu đồ lót Savage X Fenty vào năm 2018.

Rihanna và rapper A$AP Rocky bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2020. Ban đầu họ giữ kín mối quan hệ và lần đầu công khai khi đi hẹn hò tại New York. Đến tháng 5/2021, Rocky đã chia sẻ về tình cảm của mình dành cho Rihanna trong một cuộc phỏng vấn. Khi đó, nam rapper của ca khúc “L$D” gọi Rihanna là “tình yêu của đời mình” và “người duy nhất”.