Bên trong biệt thự 2.200m2 được nữ ca sĩ Việt 30 tuổi rao bán, hạ giá hẳn 30 tỷ có gì?

Câu hỏi 1/4 Bên cạnh nghệ thuật, Lily Chen được biết đến với danh xưng nào nhờ sự nghiệp kinh doanh thành công và khối tài sản đáng ngưỡng mộ? A Nữ hoàng Bolero. Sai B Phú bà miền Tây. Đúng C Đại gia bất động sản. Sai D Cô gái 70 tỷ. Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Phú bà miền Tây. Giải thích: Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh. Cô từng giành vị trí Á quân trong cuộc thi Tình Bolero, được biết đến qua nhiều ca khúc được yêu thích như Như chưa bao giờ yêu, Thương về miền Trung… Nhờ giọng hát ngọt ngào cùng vẻ đẹp gợi cảm, Lily Chen nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và được ưu ái gọi bằng danh xưng “ngọc nữ Bolero”. Ngoài ra, người đẹp quê Tây Ninh còn hoạt động ở vai trò người mẫu, tham gia đóng phim. Cô từng góp mặt trong một số dự án như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Chị em khác mẹ… Lily Chen cũng gặt hái thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cô làm chủ chuỗi cơ sở chăm sóc sắc đẹp, giữ chức Giám đốc đầu tư của một hãng phim, và tham gia kinh doanh bất động sản. Vì thế, Lily Chen còn được nhiều người mệnh danh là “phú bà miền Tây”. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 2/4 Cơ ngơi rộng 2.200m2 mà Lily Chen vừa rao bán nằm ở đâu? A TP. HCM Sai B Tây Ninh Đúng C Đà Nẵng Sai D Hà Nội Sai « Quay lại Đáp án

Đáp án đúng: B. Tây Ninh Giải thích: Cơ ngơi mà Lily Chen rao bán nằm ở tỉnh Tây Ninh. Trong khuôn viên rộng 2.200m2, Lily Chen dành gần 200m2 để xây biệt thự, diện tích sàn là khoảng 400m2. Xung quanh biệt thự lắp hệ thống báo động vô cùng kiên cố. Ngay ngoài cổng vào là hồ cá coi nhỏ xinh với tiểu cảnh nhẹ nhàng. Biệt thự bề thế của Lily Chen ở Tây Ninh Bên cạnh căn nhà chính, cô còn thiết kế thêm một chòi gỗ nhỏ xinh, nơi có thể thong thả thưởng trà hay dùng bữa ngoài trời giữa không gian thoáng đãng, được trang bị cả khu bếp nướng BBQ tiện nghi. Phía sau biệt thự là khu vườn rộng rãi, nơi cô trồng nhiều loại cây ăn trái, vừa tạo mảng xanh mát mắt vừa mang lại cảm giác bình yên, gần gũi với thiên nhiên. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 3/4 Nội thất bên trong căn biệt thự của Lily Chen được thiết kế theo phong cách nào và sử dụng tông màu chủ đạo là gì? A Phong cách Tân cổ điển sang trọng với tông màu trắng vàng. Đúng B Phong cách Hiện đại với tông màu xám nâu. Sai C Phong cách Indochine với tông màu gỗ. Sai D Phong cách Địa Trung Hải với tông màu xanh dương trắng. Sai « Quay lại Đáp án

Đáp án đúng: A. Phong cách Tân cổ điển sang trọng với tông màu trắng vàng. Giải thích: Lily Chen đã đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng không gian sống với nội thất cao cấp và tinh tế. Căn biệt thự của cô được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng với tông màu chủ đạo là trắng vàng, đá lát nhà là đá hoa cương nhập khẩu. Nội thất sang trọng, xa hoa theo phong cách Tân cổ điển trong cơ ngơi hàng chục tỷ của "ngọc nữ Bolero" Tầng 1 của biệt thự ngoài phòng khách, phòng ăn, còn có 2 phòng ngủ. Ở tầng 2 có phòng ngủ lớn, phòng khách... Ngoài ra còn có các phòng chức năng như phòng làm việc, phòng gym, phòng thờ... Các thiết bị nội thất trong biệt thự đa phần nhập từ châu Âu. Phòng khách được bài trí với bộ sofa vàng cỡ lớn mang thiết kế tinh xảo, nổi bật dưới ánh đèn chùm hoành tráng treo giữa trần nhà. Kế bên là khu bếp rộng rãi, sang trọng với gam màu trắng chủ đạo, toát lên vẻ hiện đại và tinh tế. Trong không gian này còn có một quầy bar nhỏ, tạo điểm nhấn ấm cúng và tiện nghi cho căn nhà. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 4/4 Trước khi đại hạ giá đến 30 tỷ để rao bán, biệt thự của Lily Chen có giá bao nhiêu? A 40 tỷ Sai B 50 tỷ Sai C 60 tỷ Sai D 70 tỷ Đúng « Quay lại Đáp án