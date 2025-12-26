Bên trong biệt phủ của Mỹ Tâm: Sở hữu thứ độc nhất vô nhị, rộng đến mức Mai Tài Phến thả diều vô tư

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ trong làng nhạc Việt, Mỹ Tâm không chỉ ghi dấu ấn bằng sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ mà còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người quan tâm. Bên cạnh căn nhà quen thuộc tại trung tâm TP.HCM, thời gian gần đây, một biệt thự sân vườn rộng lớn ở ngoại ô Củ Chi của nữ ca sĩ bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn.

Khác với hình dung về những cơ ngơi xa hoa, biệt phủ ở Củ Chi của Mỹ Tâm gây ấn tượng bởi không gian xanh mát, yên tĩnh và đậm chất nghỉ dưỡng. Khu nhà nằm trên diện tích rộng rãi, bao quanh là sân vườn rộng rãi, cây cối phủ kín, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của nội thành.

Khuôn viên được bố trí hồ nước lớn, điểm xuyết bằng cây cầu nhỏ bắc ngang, vừa tạo chiều sâu thị giác vừa mang lại cảm giác thư thái, đúng chất một khu nhà vườn giữa thiên nhiên. Ở một góc khác, nữ ca sĩ sắp xếp khu bàn ăn ngoài trời, nơi thường diễn ra những buổi trò chuyện thân mật cùng gia đình và bạn bè. Không gian này được trang trí bằng hệ thống đèn treo lấp lánh, kết hợp với tranh tráng gương tích hợp đèn LED phía sau.

Biệt thự sân vườn của Mỹ Tâm rộng nghìn mét vuông, được thiết kế bàn ăn riêng ngoài trời với hệ thống đèn lung linh. Ảnh: NVCC

Khu vực sân vườn yên tĩnh và thoáng đãng đến mức Mỹ Tâm còn trang bị kính thiên văn để ngắm trăng sao. Ảnh: NVCC

Bên trong biệt thự còn có hồ nước, phong cảnh thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: NVCC

Điểm nhấn lớn nhất của biệt thự này nằm ở khu sân vườn cây ăn quả "độc nhất vô nhị". Không chỉ trồng cây cảnh hay hoa lá trang trí, Mỹ Tâm còn dành nhiều diện tích cho các loại cây ăn quả. Khu vườn xanh rì với đủ loại cây, từ những tán lớn che mát cho đến các gốc cây sai trĩu trái, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, dễ chịu. Nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh tự tay chăm sóc vườn tược, cho thấy đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian để cô thư giãn tinh thần.

Trong số các loại cây ăn quả, cây xoài trong vườn Mỹ Tâm từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hình ảnh những chùm xoài to, quả mọc dày, nặng trĩu và sà xuống gần tầm người nhanh chóng lan truyền. Trong một đoạn clip được Mỹ Tâm đăng tải, nữ ca sĩ đã "flex" nhẹ cây xoài nhà mình có thời điểm cho ra 600 trái. Khỉ cần nhìn số lượng quả sai kín cành, nhiều người cũng phải thừa nhận đây là một gốc xoài hiếm thấy, đủ để thấy mức độ trù phú của khu vườn này. Trước đó, "họa mi tóc nâu" từng khiến fan rần rần khi khoe cây táo sai đến 2000 trái trong khu vườn của mình.

Mỹ Tâm "flex" cây xoài 600 trái bên trong biệt thự ở ngoại ô TP.HCM (Clip: NVCC)

Mỹ Tâm rất chăm chút cho vườn cây ăn quả. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh làm vườn trên trang cá nhân. Ảnh: NVCC

Về diện tích chính xác của căn biệt phủ này vẫn chưa có thông tin cụ thể, nhưng nhìn toàn cảnh vườn cây ăn trái, hồ nước cho đến sân vườn bên trong đủ thấy sự bề thế. Không gian rộng rãi của biệt thự sân vườn còn từng được hé lộ qua một chi tiết khá thú vị liên quan đến Mai Tài Phến.

Cụ thể, trong một lần chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, Mỹ Tâm vô tình để lộ khoảnh khắc Mai Tài Phến thả diều trong khuôn viên biệt thự. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi sự xuất hiện của nam diễn viên mà còn cho thấy không gian thoáng đãng, rộng rãi và đủ lớn cho các hoạt động ngoài trời như thả diều.

Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy biệt phủ ở Củ Chi phản ánh khá rõ phong cách sống của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ lựa chọn một không gian xanh, yên bình, nơi cô có thể trồng cây, ngắm vườn và tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng.

Lần Mỹ Tâm trượt tay lộ hình ảnh được cho là Mai Tài Phến thả diều bên trong biệt thự. Ảnh: FBNV