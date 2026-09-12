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Belarus tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, cân nhắc việc huy động quân

Hoàng Vân
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Ngày 11/9, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, Belarus sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, và cân nhắc việc huy động quân sự.

Một khẩu pháo tự hành của Belarus được chở trên xe kéo ở phía sau.

Ngày 11/9, Tổng thống Belarus đã có buổi thị sát trường huấn luyện quân sự Obuz-Lesnovsky, gần thành phố Baranovichi ở phía Tây đất nước.

Trong chuyến thăm, ông Lukashenko đã gặp gỡ các quan chức quân sự cấp cao và kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát.

Tổng thống cho biết, ông sẽ tiếp tục rà soát lực lượng vũ trang của đất nước, tiết lộ, một lữ đoàn pháo binh và các đơn vị thông tin liên lạc hiện đang trải qua các cuộc kiểm tra toàn diện.

“Tôi đã nói thẳng thừng rồi: quân đội cần một cuộc cải tổ - thời điểm đã đến. Toàn bộ quân đội - chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng người. Cho đến tận thời điểm huy động lực lượng”, ông Lukashenko nói với các phóng viên.

Ông nói thêm, quy trình kiểm tra an ninh được thiết kế để mô phỏng sát nhất có thể các điều kiện chiến tranh thực tế.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh để nó không xảy ra", nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố.

Trong cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao, Tổng thống nhắc lại, Minsk không tìm cách tấn công bất cứ ai mà chỉ muốn tăng cường khả năng phòng thủ.

“Chúng tôi không có ý định tấn công bất cứ ai; chúng tôi là những người thực dụng. Chúng tôi hiểu, tấn công bất cứ ai - chẳng hạn như một trong những nước láng giềng của chúng tôi - sẽ tương đương với việc tự sát.

Chúng tôi không thể thắng trong một cuộc xung đột chống lại những 'quái vật' - các quốc gia nằm dọc biên giới của chúng tôi”, ông nói.

Mặc dù chưa rõ chính xác những quốc gia nào mà ông Lukashenko mô tả là "quái vật", nhưng hầu hết các lực lượng quân sự của các nước láng giềng Belarus đều vượt trội hơn hẳn.

Minsk duy trì một lực lượng quân đội có quy mô khiêm tốn với chưa đến 50.000 binh sĩ tại ngũ, trong khi Nga, đồng minh chủ chốt của Belarus, có khoảng 1,5 triệu quân.

Ukraine, quốc gia đã vướng vào cuộc xung đột với Nga hơn bốn năm, được cho là có khoảng 900.000 binh sĩ tại ngũ.

Các nước láng giềng khác của Belarus, Ba Lan, Litva và Latvia đều là thành viên NATO.

Trong khi hai quốc gia Baltic có quân đội nhỏ, Ba Lan gần đây đã tích cực tăng cường lực lượng quân sự của mình.

Ba Lan có khoảng 220.000 binh sĩ tại ngũ và tiếp tục mở rộng lực lượng cũng như trang bị lại bằng vũ khí hiện đại.

Về số lượng, quân đội nước này đã trở thành lực lượng lớn thứ ba trong khối NATO, chỉ đứng sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo RT
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